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顾国平退出慧球科技董事会 持股3.7%仍为实控人

2016-07-21 10:22 来源:每日经济新闻

因公司实控人顾国平所持股份爆仓事宜而被市场广为关注的慧球科技（600556，收盘价16.90元），7月20日晚间发布公告称，顾国平辞去公司董事及一切职务。

值得一提的是，在其退出公司董事会后，公司董事会依然认定公司控制权未发生变化，顾国平仍为公司的实际控制人。　　

请辞公司董事职务

7月20日晚间，慧球科技发布公告称，公司董事会于7月20日收到董事顾国平提交的书面辞职报告，顾国平因个人原因辞去公司董事及其他一切职务。根据有关规定，顾国平的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

记者注意到，就在一天前的7月19日，公司曾发布公告称，董事会于7月18日收到顾国平提交的书面辞职报告，顾国平因个人原因辞去公司董事长、总经理职务。根据有关规定，顾国平的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。因此，此次顾国平请辞公司董事之后，意味着他将彻底退出公司的董事会。

值得一提的是，就在7月19日，公司曾发布一则《简式权益变动报告书》，该报告书详细回顾了顾国平及其一致行动人的股份变化过程。该报告书显示，在德邦慧金1号资管计划提前结束及华安汇增2号、华安汇增3号解除一致行动人关系后，顾国平及其一致行动人持有公司1460万股股份，占公司总股本的3.7%，持股比例低于5%。

此外，该报告书还显示，截至本报告书签署之日，信息披露义务人（顾国平及其一致行动人）不排除在未来12个月内由于继续减少一致行动人关系从而减持其所持股份的可能。

有意思的是，即使顾国平及其一致行动人仅持有3.7%的公司股份，并存在继续减持的可能，但顾国平仍然掌握着公司的实控人地位。根据公司于20日晚间发布的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》，公司5名董事一致同意，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认定公司控制权未发生变化，顾国平仍为公司实际控制人。　　

公司业务高度依赖顾国平

记者注意到，公司于今年7月12日收到上交所下发的二次问询函。7月20日晚间，公司发布公告，对该问询函中的问题进行了回复。

对于顾国平持有的上海斐讯股权冻结事项是否存在故意隐瞒情形的问题，公司回复称：经核实，顾国平认为在此次重大资产重组方案调整前，相关股权冻结事项与当时正在推进的重大资产重组事项并无关联，亦不涉及上市公司日常运营或股权结构相关重大事项，故未在重组方案调整前告知上市公司。同时，由于顾国平就股权冻结情况对重大资产重组进展会产生的影响没有提前预估的相关经验，且在资产重组方案调整时，公司尚未聘请独立财务顾问或律师事务所等中介机构就此向顾国平提供专业意见或建议，因而在资产重组方案调整时亦不知晓其应将相关股权冻结事项告知上市公司。因此，顾国平认为其不存在隐瞒相关股权冻结情况的主观故意。

记者还注意到，由于公司的智慧城市业务高度依赖顾国平，而公司已发布公告，提示了实际控制权状态可能发生变化的风险，因此，交易所询问公司，此次终止重组及公司控制权可能发生变化对公司智慧城市业务的影响。

从公司的回复来看，公司认为由于智慧城市业务高度依赖顾国平，截至目前公司实际控制人并未发生变化。若公司控制权发生变化，受此影响部分智慧城市业务可能存在无法继续开展或出售转出的情况。（谢宏辰）

[ 编辑： 李孔亮 ]
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