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二手车电商“烧钱”混战 频遭投诉都是扩张惹的祸？

2016-07-21 10:25 来源:每日经济新闻

国内二手车市场作为一个高速发展的增量市场，据公开数据显示，今年上半年我国二手车成交量为330万辆，较去年同期上涨25%。庞大的市场规模及发展速度引起了创业者和资本的高度关注。伴随着“互联网+”思维的不断深入，二手车电商平台成为近年来二手车领域的一支新生力量。狂轰乱炸式的广告宣传，更让消费者将“二手车直卖、没有中间商赚差价、透明收费、一诺千金”等广告语深深印在了脑海里。

近日，二手车电商车易拍因虚假宣传被北京市工商局处以200万元罚款。然而记者调查发现，自今年“3·15”将车易拍、瓜子二手车虚假宣传曝光以来，有关二手车电商的服务体验、诚信等问题的投诉、甚至起诉就再没停过。

而据不完全统计，仅今年上半年，通过媒体曝光，涉及二手车电商平台在内的投诉就多达三十余起，更有消费者将企业告上法庭。　　

“烧钱”大战激战正酣

对于创业型企业而言，要以最快速度拉开与竞争对手差距，并尽早划定市场格局，广告投放则成为最快、最有效、最具性价比的方式，这也就必然要加大投入。

事实上，这场“烧钱”大战早在去年便已初见端倪。有统计显示，2015年二手车电商的广告宣传费整体超过5亿元，超过此前二手车行业历史上广告投放总和。

据了解，今年3月30日，瓜子二手车又获得了二手车电商A轮融资的最高纪录——2.045亿美元。其将花掉三分之二（约10亿元人民币）作为今年的广告推广费用，以帮助其占据80%的市场份额，覆盖全国全国100个城市。

“通过广告投放，瓜子二手车开了一个好头，但需要在品牌认知度和美誉度方面进一步加强，以应对日趋激烈的二手车电商之争，这也是瓜子继续加大投放力度的原因之一。”瓜子二手车副总裁祝孝平曾对媒体表示。

然而，靠重金购买来的“美誉度”似乎并没有得到消费者认同。近日，有消费者发帖称：“二手车电商平台们不惜‘烧钱’砸广告，为什么不舍得多花一分钱用在服务和客户体验上？” 　　

迅速扩张引来“阵痛”

“不可否认，广告的确可以帮助企业快速聚拢用户，扩大规模，。”二手车行业分析师王萌对《每日经济新闻》记者说：“但二手车电商只是一个平台，广告虽然可以带来线上流量，可线下的服务和口碑才是取得市场认可的关键所在。”

易观智库的数据显示，2015年，我国二手车电商平台交易规模达101.2万辆，增速近70%。但二手车电商行业的交易量仅占二手车整体交易量的10.7%。渗透率低仍是二手车电商所面临的严峻问题。

“目前很多二手车电商平台都出现线上有余，线下不足的情况，流量增长对应的是产品没保证、服务态度差，而这对二手车电商来说是致命的。”王萌说。

由于“跑马圈地”心切，一些二手车电商平台在未准备充分的情况下，就迅速开店，导致员工刚入职就“被离职”，店面刚开张就“被关张”等情况。对此，王萌表示：“二手车行业有‘一车一况、非标准化’等行业特点，而且这个行业的专业性也很强。培养一名合格的二手车评估师需要很长时间。而二手车电商的急速扩张必将导致人员跟不上、业务水平差，消费者体验不好。”

据了解，占去年二手车电商平台交易份额35.2%的车易拍在日前公开的内部邮件中表示，今年刚达到正常运营水平。“二手车电商急速扩张的另一原因，是先把规模做起来，才有资本去谈下一轮融资。至今还没有哪一个二手车电商实现真正意义上的盈利。”王萌说。

事实上，二手车电商平台要想保持自身竞争力，线下的稳定操作才是根本。有业内人士表示：“与线下传统二手车经销商合作，寻求新车资源；与第三方专业检测平台合作，把好质量关；多渠道转换客户，横向扩充产业链，就能把市场做起来。”

“二手车行业面临的诚信、专业性、公信力、衡量标准以及法律法规，都是二手车电商平台所要面对的，如果这些不解决，那么它摧毁的将是整个二手车行业建立起来的声誉。”王萌表示。（赵成）

[ 编辑： 李孔亮 ]
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