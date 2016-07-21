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“去库存”要打持久战——三评楼市变局

2016-07-21 11:06 来源:新华财经

最近一个时期，“地王”频出、房价普涨，然而，看似红火的楼市景象并不能掩盖库存压力犹大的现实，“去库存”仍是楼市面临的严峻挑战，要做好打持久战的准备。

在一系列政策“组合拳”的作用下，楼市去库存初见成效。国家统计局数据显示，６月末，商品房待售面积比３月末减少了２１００万平方米；住宅待售面积相比去年年末减少１６５０万平方米。

但是，仔细分析楼市现状，这些数据并不能让人轻松。在市场分化加剧的背景下，部分二线城市和三四线城市的库存总量仍在高位。市场机构调查显示，沈阳和大连等城市虽然消化周期均有回落，仍高达１９．５个月和２２．６个月。对于城市吸附力不足、人口净流出的三四线城市而言，去库存压力依然很大。

从结构来看，相对于住宅市场，商业地产存量过大、空置率高、租金低，成为“难啃的骨头”。国家统计局最新数据显示，截至６月末，全国商业营业用房待售面积高达１５２６３万平方米，同比激增２３％。以红火的一线楼市上海为例，来自中国指数研究院的调查显示，商业营业用房与写字楼可售面积总量逾１９５０万平方米，而商品住宅可售面积仅９４７万平方米。

化解楼市库存，无论国家层面还是地方政府，都在积极出招，这更需要有系统思维，科学规划，细化政策。比如，让新市民不再为购房犹疑，基本公共服务的全覆盖就需要“加速跑”，免除他们的后顾之忧。化解商业地产存量，地方政府应合理把控土地供应节奏，不能一边库存高企，一边大量批地。部分省市明确提出“商改住”政策，那么一旦改变土地用途，土地出让金的补缴标准是什么，是按照起拍价还是参考周围其他地块的价格等，都需要政策进一步细化。

值得警惕的是，去库存应通过“人”的城镇化，而非加杠杆。事实证明，加杠杆只会导致楼市“虚火”上升，放大楼市“虹吸效应”，资金过度向一二线城市集中，既使热点城市房价高位跳涨，也增加了三四线城市去库存的难度。

楼市去库存不可能一蹴而就，其背后暴露出房地产市场诸多积重难返的问题，但迎难而上是唯一的选择。特别是在中国经济新旧动力转换的关键阶段，打赢去库存这场持久战，推动房地产市场健康发展，让房地产业成为宏观经济的“稳定器”，意义重大。（郁琼源）

[ 编辑： 李孔亮 ]
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