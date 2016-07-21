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A股三大领域有望出现“铁哥们”

2016-07-21 11:07 来源:广州日报大洋网

    备受市场关注的《中长期铁路网规划》正式发布，“十三五”期间，铁路网新增规模接近3万公里。有分析预计，投资规模有望超过3万亿元。业内人士表示，根据目前情况，未来实际投资规模超预算的可能性比较大，有望为铁路投资产业链上的基建、铁路设备以及建材等领域带来新的蛋糕。

    记者20日从国家发改委网站获悉，备受市场关注的《中长期铁路网规划》（下称《规划》）正式发布。国家发改委基础产业司司长费志荣在昨日的发布会上表示，《规划》期限为2016~2025年，远期展望到2030年。其中，在“十三五”期间，铁路网新增规模接近3万公里。

    到2020年铁路网15万公里

    费志荣称，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里。其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大。

    数据显示，截至2015年底，全国铁路营业里程已达12.1万公里，其中高速铁路1.9万公里，提前实现原规划目标。2016年到2020年，铁路网新增规模将达2.9万公里。

    “作为铁路网来讲，当然会需要大量的投资。”费志荣在回答记者提问时表示。国家发改委也表示，将积极鼓励社会资本投资建设铁路。数据显示，2014年全年铁路共完成建设投资8088亿元，新线投产8427公里。全年完成固定资产投资8238亿元，投产新线9531公里。2014年和2015年连续两年完成固定资产投资超过8000亿元。因此，有机构预计，按照目前的铁路网规模以及成本变化情况，“十三五”期间铁路投资累计规模可能超过3.5万亿元。因此，作为补齐基础设施短板的重要内容，加快铁路建设，有利于推动新旧动能转换接续，促进经济结构调整，也有助于扩大有效投资，保持经济平稳增长。

    将带动区域产业优化调整和经济转型升级

    由于铁路产业链较长，铁路建设不仅将为铁路设备、钢铁冶炼、建筑材料、等产业提供机会，且为电子信息、软件服务等行业提供新的业绩增长空间。

    华创证券分析师李佳表示，目前我国经济存在一定的下行压力，而我国铁路密度低于发达国家，路网布局不完善。解决这些问题的办法之一就是通过加快铁路投资，打造国民经济大动脉，发挥交通先行带动经济社会发展的积极作用。铁路投资既符合我国目前保增长下的财政政策的方向，也将同时带动区域产业优化调整和经济转型升级。李佳认为，从目前发布的数据来看，“十三五”期间铁路投资最终超预算的可能性较大，累计可能会达到4万亿~4.5万亿元。

    来源：广州参考·广州日报文：广州日报记者 张忠安编辑：张映武

[ 编辑： 曾子颖 ]
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