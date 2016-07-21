江淮汽车产品结构失衡进一步加剧 转型升级之路前途未卜

江淮汽车日前发布了6月份产销快报。数据显示，虽然6月份的销量与去年同期相比变化不大，但产品结构却发生了根本性的改变。6月份，江淮汽车的轿车销量同比继续下降，降幅超过了50%；而MPV的销量也在逐步降低，SUV的增长速度同样有所减缓。

这种轿车销量腰斩式的下降使江淮汽车的产品结构失衡问题进一步加剧，而其他车型的增速疲软使得江淮汽车的转型升级之路前途未卜。

产品结构严重失衡

江淮汽车发布的6月份产销快报显示，其在6月份实现乘用车销量2.36万辆，同比增长0.21%。其中，2016年6月SUV销量为18221辆，同比增长10.21%；MPV销量为3993辆，同比下降2.73%；轿车销量为1400辆，同比大幅下降52.17%。

江淮汽车在轿车方面的颓势由来已久。进入2012年后，江淮汽车的轿车业务便渐显低迷，而自从产品被曝存在质量安全缺陷后，产品销量更是一蹶不振。不仅6月份轿车销量呈现腰斩，5月份更是仅销售了1428辆轿车，同比下滑了65%。作为一个整体产品，这样的月销量近乎等于放弃了轿车业务。

不仅是轿车，在目前业内比较火热的MPV产品方面，江淮汽车的销量也不尽如人意。统计数据显示，5月份，江淮MPV销量为4080辆，同比下滑了24%。而在6月份的轿车、MPV销量前十位的企业中，以前的常客江淮汽车均不在其列。

有专家表示，虽然江淮汽车的整体销量相比去年同期变化不大，但从江淮汽车现在的发展状况来看，销售数据背后暗藏着巨大危机，在车市趋势发生转变后，这种瘸腿式的发展方式，或让江淮汽车陷入困境。

SUV拳头产品现疲态

在轿车和MPV等产品大幅下滑的同时，江淮汽车的SUV产品也遇到了市场瓶颈。虽然江淮汽车6月份SUV的销量同比增长了10%以上，但其增速却呈现下滑趋势，与年初30%左右的增长速度相比，下降幅度明显。

数据显示，2016年6月国内SUV销量为64.9万辆，江淮汽车10.21%的同比涨幅与汽车市场平均增速相比还是相差较远。

2015年，SUV产品江淮瑞风S3成为一匹黑马，但今年江淮瑞风S3的销量却首次跌出SUV前十的位置。以目前的形势，江淮汽车的业绩主要依靠SUV产品发力，SUV销量增速的下降让江淮汽车的转型面临困境。

据悉，今年6月，曾长期稳居SUV销量前十的江淮瑞风S3仅售出11271辆，同比下降14.4%，排名跌至第十三位。而这已非江淮瑞风S3销量首次跌出SUV前十：今年4月，瑞风S3已在前十席位中消失。在此之前的2月和3月，瑞风S3还曾占据着SUV车型销量第三名和第五名的位置，从巅峰时两万多辆的销量跌至6月的一万多辆，江淮汽车SUV拳头产品已现疲态。

分析其原因，一方面是合资品牌低端SUV价格的下探，对自主品牌SUV造成了冲击。按照中国汽车工业协会的统计数据，5月自主品牌SUV销量为33.48万辆，同比增长40.79%，市场份额为53.38%，下滑趋势延续。

另一方面，则是自主品牌SUV产品的竞争更加激烈。今年年初以来，包括北汽、广汽、东风、上汽、昌河等众多国内汽车企业都推出了众多自主品牌的SUV产品，各细分市场的竞争程度不断加深。一些专家表示，自主品牌SUV内部竞争的激烈程度甚至要大于合资品牌SUV产品对自主品牌产品的影响。

不过，据了解，未来江淮汽车仍将发展重点放在SUV车型上。根据规划，江淮年内或将推出瑞风S1、换代瑞风S5等新车型，其中定位为小型SUV的瑞风S1是一个全新的车型。而明年，江淮还计划推出旗舰级SUV车型瑞风S7。

智能化和新能源或成方向

在江淮汽车的传统产品系列中，乘用车领域除SUV仍保持增长外，其他车型都呈现大幅下降的趋势。而在商用车领域，江淮汽车的日子也不好过，轻型货车6月份的销售增幅为2.43%，中型货车6月份的增速虽然达到了57.65%，但绝对数量太小，只有1000多辆，而1月到6月份中型货车累计销售同比增速只有3.08%。中型客车6月份的销量增长幅度也达到了近66%，但销售的绝对数量同样很少，只有几百台。其他包括多功能商用车、大型客车、微型客车、客车非完整车辆等在内的产品销量同比都呈负增长。

不过，在传统汽车产品疲软的同时，江淮的新能源汽车则实现了高速增长。6月份，江淮汽车销售纯电动乘用车1300多辆，同比增长近33%，而从1月到6月，共销售纯电动乘用车9700多辆，同比增长超过261%。

与此同时，江淮汽车在新能源汽车板块的收入也有明显提升。此前，江淮汽车曾宣布计划在新能源乘用车、商用车项目及相关核心零部件项目上投资45亿元，以实现2025年新能源车占江淮总销量30%以上的目标。

不仅如此，江淮汽车还积极拓展业务进入互联网造车领域，与蔚来汽车达成战略合作协议，双方将在电动汽车领域进行全面合作，整体合作规模达100亿元。

江淮汽车董事长安进表示，与蔚来汽车的全面合作，有助于推动江淮汽车技术进步和品牌提升，从而推动江淮汽车实现智能制造。(李志勇)