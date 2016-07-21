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110家中国企业入围世界500强榜单

2016-07-21 11:37 来源:广州日报大洋网

 

财富中文网于北京时间2016年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

排名前30名里中国企业占8席：

 

沃尔玛连续三年排名第一，2015年营业收入达4,821亿美元，同比微降0.7%。前5位中有3家中国公司。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑，令国家电网排名跃升至第2位，尽管其营业收入也下跌了2.9%。中石油和中石化紧随其后，分列第3和第4。苹果首次进入前10位，排名第9，2015年营业收入大涨27.9%，是前10位中唯一实现营收正增长的企业。

中国上榜公司数量继续增长，今年达到了110家。13家中国内地公司首次上榜，其中包括电子商务公司京东、家电巨头美的集团，以及三大房地产公司：万科、大连万达、恒大。

2016年110家中国上榜公司完整名单：

 

盈利排名方面，苹果以534亿美元的利润超过工商银行，重返利润榜冠军宝座，“工建农中”四大行仅随其后，分列2-5位。

2016年世界500强最赚钱的50家公司：

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单，被誉为“终极榜单”，由《财富》杂志每年发布一次。今年，上榜500家公司的总营业收入为27.6万亿美元，净利润之和为1.48万亿美元，同比分别下降11.5%和11.3%。入围门槛为209.2亿美元，比去年的237.2亿美元下降11.8%。去年榜单最后一名的营业收入在今年可以排到第449位。

来源：21世纪经济报道、财富中文网

广州参考·广州日报编辑 张映武

 

[ 编辑： 林剑 ]
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