茅台“飞天”：一天几乎一个价

“今天（7月20日）茅台一批价达到920元/瓶的水平，北京乃至全国几乎都如此。”经销茅台酒的中酩会（北京）酒业有限公司董事长杨勇告诉《每日经济新闻》记者。

近来，贵州茅台的核心大单品53度500ml飞天茅台酒（后简称茅台）市场价格一路走高。行业内最新调研信息显示，在国内10余省份该酒一批价（经销商间批发价）飙升过900元/瓶，最高达950元/瓶。

半月前，茅台一批价还在870~880元/瓶的水平。价格飙升背后，是茅台酒销售“淡季不淡”，且渠道库存偏紧所致。7月上旬，贵州茅台官网一篇文章还称，“半年来，茅台酒市场一直需求旺盛，基本处于‘零库存’状态。”

价格上涨让卖茅台酒能赚更多钱，如今行业内也有经销商开始囤货。杨勇预测，按茅台酒当前走势，中秋旺季来临前，其批发价或将迈过1000元大关。

几乎一天一个价

“现在（茅台）广州一批价大概在870元/瓶，我们估计中秋节前会到880元/瓶。”10多天前的7月7日，一位茅台广东经销商还曾向《每日经济新闻》记者这样预测到。

如今看来该经销商的预测还是保守了：因为茅台目前几乎是一天一个价。“19日的市场调货价还是910元/瓶。”杨勇透露。

据酒业媒体“糖酒快讯”报道，在调研了国内10余省份的价格后发现，目前茅台在一些区域市场已涨到920元/瓶以上，其中最高出现在江苏，报道称，“短短一周之内，南京的飞天茅台一批价最高上涨了60元，已达到950元”。

在杨勇看来，茅台价格一路走高，与其市场需求提升，以及渠道货源紧张、厂家控制发货节奏等因素有关。

茅台厂家的政策变化也在一定程度上助推了价格提升。7月初，贵州茅台曾宣布取消推行近两年的经销商承兑汇票打款政策。据了解，原本承兑汇票是茅台减轻经销商资金压力的举措，但使用汇票实际减少了资金占用、降低了成本，这也造成一些茅台经销商低价出货。茅台取消承兑汇票政策，致经销商拿货成本提高，需要提价销售。

实际上，随着茅台价格走高，前期外界也存在一些误读认为是厂家涨价，对此，贵州茅台也曾连续发文澄清。7月13日，贵州茅台官方发声明称指出，“茅台酒价格自然回升，不存在厂方‘提价’之说。”

贵州茅台在声明中指出，市场“呈现出茅台酒需求旺盛、淡季不淡的良好态势，供求关系转变和市场配置资源的决定性作用使茅台酒市场价格自然回升实属正常”。其还称，“公司不会干预市场价格，也无涨价意向”。

杨勇认为，茅台价格快速上涨是市场往往“看涨不看跌”，还因当前经销商间调货“很困难”，市场上已难找到更多货源。

渠道基本“零库存”

因价格飙升，如今已有经销商开始囤货茅台，但目前渠道普遍反映，茅台酒货源较为紧缺。

“省内同行间拆借，有时要一两百箱都非常困难，可以想象其紧张程度。”前述广东茅台经销商表示。

杨勇透露，现在茅台经销商们手里的货都不多，较为缺货，在他看来，手里有货的最多也只够销售一个月，茅台酒目前渠道库存非常低。

对渠道库存情况，贵州茅台今年7月上旬官网的一篇文章也指出，半年来，茅台酒市场一直需求旺盛，基本处于“零库存”状态，处于业内鲜见。

同时，茅台方面在近期公司一些内部会议中透露出的信息，则显示接下来的市场投放量也或许不多。

日前，有酒业内媒体披露，茅台在7月6日召开的半年营销工作会上披露，上半年茅台酒销量已经完成全年计划的64%，同比增长39%，下半年可供市场销售的茅台酒仅有约8000吨。招商证券7月中旬的一份研报援引了该报道数据并分析指出，下半年茅台酒批价上涨超预期，若坚持8000吨市场投放量必将出现“一酒难求”。

招商证券该研报分析称，我们推断，茅台下半年中秋节批价会先上涨，整体偏紧，局部甚至断货，随后会放量，下半年肯定会超8000吨的量，否则必将出现“一酒难求”的情形，供应偏紧批价上涨是有利的，但大面积断货是公司不愿意看到的。

杨勇预测，茅台酒的价格仍将继续上涨，即使茅台批发价达到千元对销量影响仍较有限，而厂家下半年8000吨的供应量，或会随市场变化而调整，“茅台厂家对茅台酒的生产能力、以及原酒储备都没有问题。”

对市场已现有经销商开始囤货的说法，长期研究贵州茅台的北京否极泰基金执行合伙人董宝珍向《每日经济新闻》记者表示，茅台酒价格上涨，也会让经销商更多考虑囤货，“按照市场运行规律，商品价格持续上涨也会导致产业链各个环节开始囤货。”

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渴望复苏 白酒业下半年大考刚刚开始

“中国消费者更青睐白酒，这仍是未改变的。”花旗银行在最近的报告《“宿醉”消退》中说道。英国《经济学人》网站报道称，白酒如今已经开始反弹，去年销量增长率约为7%，而其增长的原因则被认为是私人消费的增长。在外媒的眼中，消费升级的到来是白酒销量和业绩增长最强的支撑。

事实上，在贵州茅台股价走出326.8元的历史高位时，有关白酒行业整体复苏的声音再度响起。有券商则认为白酒股第三轮牛市已经到来。广发证券昨天发布白酒行业称，从2000年白酒陆续上市以后，白酒行业共出现了三轮牛市。前两轮牛市源于需求曲线快速外移。从供需曲线来看，2004-2012年中高端白酒政商务需求占80%以上，需求曲线较陡，对价格敏感度不高。当投资高速增长，拉动需求曲线大幅向外扩张，导致均衡价格不断上移，白酒迎来量价齐升快速发展时期。2016年开始的第三轮白酒牛市，白酒需求曲线比前两轮牛市需求曲线平缓。“未来随着个人消费提升推动需求曲线缓慢外移，将逐步拉动价格上涨，迎来新一轮白酒量价齐升，但第三轮白酒牛市核心企业收入、利润增速将低于前两轮牛市。”

从业绩角度来看，白酒行业在今年一季度华丽转身。2016年一季度，食品饮料行业收入同比增长9%，其中白酒行业收入同比增长16%，营业利润同比增长19%，净利润同比增长17%，再现了2015年的利润增长势头(2015年白酒行业净利润同比增长11%)。

不过由此判断白酒行业整体复苏还为时尚早，下半年大考才刚刚开始。 “目前白酒板块只有金种子酒和洋河股份发布了半年报业绩预告，还无法窥清全貌”，分析人士指出，二季度是传统意义上的白酒消费淡季，下半年旺季的表现将直观地决定白酒市场的复苏程度。

变相涨价 泸州老窖熬过4年低迷期

不仅茅台在涨价，名酒涨价潮今年已愈演愈烈。

经历了4年低迷期，白酒行业在去年年底企稳回升后，部分高端白酒开始提价。五粮液去年宣布核心产品52度五粮液的出厂价由每瓶609元涨回659元。今年春季糖酒会期间，五粮液又宣布涨价，自3月26日起，普五出厂价每瓶提高20元至679元；五粮液1618、低度系列产品也将根据市场供需情况适时出台调整措施。

随后，泸州老窖、剑南春、洋河等酒企纷纷跟涨。泸州老窖今年6月宣布，国窖1573经典装52度成品酒将实施年份化定价，其中5年年份酒建议零售价980元，此举被视作“变现涨价”。洋河股份的“海之蓝”、“天之蓝”出厂价分别上调2元和4元。昨天有消息称，五粮液下半年也将上调出厂价。

贵州茅台尽管没有直接宣布涨价，但其去库存、控制产量的做法也为下一步涨价提供了充分的基础和条件。在7月6日召开的茅台酒半年营销工作会上，茅台集团总经理李保芳曾表示，茅台酒价格年底可能会超过1000元。“这个价位正是最适合目前消费价位，茅台决不搞价格垄断，太高也不合适。”

集体疯涨 白酒股重获市场热烈追捧

今年以来，白酒股的表演也很疯狂，尤其是7月以来，白酒股纷纷暴涨。同花顺统计数据显示，A股中的18只白酒股，除*ST皇台、口子窖、迎驾贡酒等3只股价下跌外，其余15只白酒股今年以来均实现正收益。其中，金徽酒股价累计涨幅达157%；贵州茅台、酒鬼酒、水井坊股价涨幅均超过4成；金种子酒股价也涨了3成多。

不过，在经过前一阵的“高烧”后，白酒股最近有“降温”迹象。金种子酒昨天披露的半年报业绩预告显示上半年业绩大幅下滑，引发了市场参与者对白酒行业的担忧，白酒股纷纷回调。其中金种子酒跌7.16%，酒鬼酒、沱牌舍得、老白干酒跌幅超过4%，五粮液、泸州老窖、贵州茅台跌幅超过2%。资深市场分析人士秦洪指出，“白酒行业复苏一直受到当前各路资金的认可。但如果金种子酒业绩下滑不是个案的话，那就意味着白酒行业复苏可能是个伪命题，不利于白酒股的活跃。”

金种子酒预计上半年实现净利润同比将减少60%至80%。业绩的低迷表现，主要是受市场因素影响，上半年营业收入同比下降，导致净利润大幅下降。今年一季度，金种子酒净利润尚有24.62%的增幅，这意味着，今年二季度至少亏损1378.52万元。

来源：每日经济新闻、北京晨报 广州参考·广州日报编辑 张映武