联系我们

违法和不良信息举报电话：
13724054694

广告：
18665713503

首页 菜单
您的位置： 新闻频道> 财经> 正文

汕头潮州揭阳同城化向纵深推进

2016-07-22 08:21 来源:经济日报

    

    推进广东汕头、潮州、揭阳同城化第五次联席会议日前在广东潮州市举行，将3市同城化推向深入。

    汕头、潮州、揭阳3市是著名侨乡，地理位置接近，文化背景相同。早在2012年，汕头、潮州、揭阳3市就建立了推进同城化联席会议制度及工作协调推进机制。经过几年的发展，三地老百姓在出行、通信、旅游、医疗等方面基本享受了同城服务的便利。尤其在基本公共服务领域，2015年3市重点推进了“平安潮汕”“人力资源开发与培养”“医疗卫生合作”三大事项。目前，3市公安部门已构建无缝对接的指挥协调机制，汕头、潮州、揭阳人力资源实体市场已建成，9家医院已纳入医保异地联网结算，并建立了3市异地专家鉴定及医患纠纷异地专家协调制度。

    随着汕头、潮州、揭阳同城化的深入推进，今年3市确定同城化发展6个方面共39项合作事项，涉及合作平台、交通基础设施、产业发展、公共服务、环境保护等领域的合作，旨在推动汕头、潮州、揭阳3市合作迈上新台阶。

    今年6月初，广东省委书记胡春华到汕头、潮州、揭阳3市调研，要求3市围绕交通枢纽谋划经济布局，加快推进厦深高铁潮汕站、揭阳潮汕机场、汕头港等交通枢纽建设，谋划建设汕潮揭临港空铁经济合作区，以重大交通基础设施驱动经济发展。

    据了解，为贯彻落实省委、省政府促进粤东西北振兴发展的战略部署，加快推进汕头、潮州、揭阳融合发展和创新发展，广东省珠江发展规划院历时一年规划编制完成了《汕潮揭临港空铁经济合作区总体规划》（初稿），3市将充分发挥海港、铁港、空港优势，“三港联动”，谋划建设汕潮揭临港空铁经济合作区，将其作为汕头、潮州、揭阳同城化发展的重要载体，打造粤东经济新的增长极。

    在促进交通网络互联互通方面，3市将围绕打造汕头、潮州、揭阳“一小时生活圈”的目标，完善3市交通运输网络布局，继续推动路网一体化，加快宁莞、潮惠、大潮、揭惠、汕湛等高速公路建设，逐步建成互联成网、方便快捷的现代化立体交通体系。同时，推进粤东港口群建设，形成错位发展、分工有序、一体化布局的港口群，巩固扩展传统腹地，提高货物吞吐能力，提升整体竞争力，共同打造“21世纪海上丝绸之路”重要航运节点。

    在加强产业发展融合对接上，3市将依托汕潮揭临港空铁经济合作区规划建设，按照“项目错位布局、产业错位发展”的原则，加强产业发展对接，实现优势互补、互动发展。一是加强经贸交流合作，依托3市有关商会，推动3市在招商引资、产业对接和项目洽谈上加强合作。二是整合3市旅游资源，推广区域旅游形象、推介精品线路，合力做好旅游宣传工作。三是推动汕潮揭金融同城化，完善同城化金融组织体系，加强3市金融信息互通，推动3市金融同城结算，并引进发展服务3市的金融机构，鼓励3市符合条件的地方金融法人机构互设分支机构或相互持股。

    汕头市委书记陈良贤、潮州市委书记李水华、揭阳市委书记严植婵均表示，3市将把推进汕潮揭临港空铁经济合作区建设作为契机，做好总体规划编制，积极谋划推进一批重大基础设施项目建设，加强3市产业融合发展，把合作区独特的地理优势、发展优势转化为实实在在的“真金白银”。

    提升公共服务水平、强化生态环境联防联治与百姓生活息息相关，也是汕头、潮州、揭阳同城化的一项重要内容。据介绍，在医疗上，3市将建立互联互通的居民健康信息平台，推动实现居民健康信息共享；在治安方面，3市将继续推动“平安潮汕”建设，加快设立市际治安卡点，健全跨市治安协作、突发案件联动处置等机制；在内部交通上，继续推进公共交通同城化，增加跨市公交线路运力，提高跨市公交运输服务能力。另外，3市还将联合开展韩江、练江、榕江流域环境综合整治，建立3市水资源环境应急监测联动机制，提高跨市流域特别是韩江水资源水质。

    为完善3市部门间的合作机制，促进统筹发展，3市还将设立粤东创新论坛，研究制定《汕潮揭协同创新工作方案（2016-2020年）》，从而加快推进汕潮揭临港空铁经济合作区、汕头海湾新区等战略平台建设，提高中心城区人口和产业集聚度，推动3市中心城区扩容提质和产业转型升级。

[ 编辑： J ]
分享到：
广州聚焦
娱乐 财经 体育 美食 健康 教育 旅游 汽车 房产
大洋微信二维码

大洋微信

广报汇微信二维码

广报汇

广州24小时
19:05 335进67 执信中学小升初对口学校直升今天摇号
本次摇号工作属于“对口学校直升”方式。据了解，今年广州小升初招生方式与往年比变化不大，除特长生外，大致有九年一贯制升学、对口学校直升、教育集团直升、立体学区直升等。6月27日上午10点，在执信中学本部执信楼三楼报告厅举行2017年广州市执信中学初中（白云区）招生指标推荐学生摇号工作。 [详细]
18:43 广州市妇儿中心每年提供200万元经费 报读广医儿科专业免学费
龚四堂介绍，本科毕业前来广州市妇儿中心进修的规培生，第一年的待遇为9.5万元，第二年12万元，第三年14.5万元。广州市妇儿中心副院长龚四堂介绍，自2017年起，在“惠妍医疗人才基金”支持下，报读广医儿科学院的医学生，将可免学费就读。对于研究生毕业前来进修的规培生，三年的待遇分别为12万、16万、18万元。 [详细]
18:39 地铁11号线试点建筑工人队伍改革
目前，广州在建地铁线路11条（段）、278公里，到年底将形成17条（段）、457公里的新线建设规模。广州地铁相关负责人表示，11号线是广州首条环线，全长43.2公里，全线共设立32个车站，其中换乘站为20座。大洋网讯6月27日下午，纪念建党96周年暨“环线建设党旗红，提质增效争先锋”党建主题活动在广州地铁11号线鹤洞东站项目部拉开帷幕。 [详细]
18:39 最新统计：广州登记注册的来穗人员907万
”今年对来穗人员的公租房数量增大在全国各城市中，广州市率先实行外来人员可以申请公租房制度。记者获悉，去年广州为来穗务工人员推出了首批600套公租房，今年下半年将出台新的来穗人员公租房政策，公租房数量比去年增大。我来广州之前比较担心孩子的上学问题，但是来了之后知道广州有人才绿卡制度、人才引进制度、积分入户、积分入学等制度，种种实实在在的政策便利解决了我的担心。 [详细]
18:39 等你来！2017年白云区丰华园“第三届葡萄文化节”即将开幕
我们种植过程杜绝使用任何催熟剂，都是自然成熟。今日，记者探访了位于流溪河畔的丰华园，500多亩的农业观光园内有数个葡萄大棚种满葡萄，第一批葡萄已成熟，挂满枝头，整个园区，鼻子闻到的是浓郁果香。该人员介绍说，园区葡萄都采取无公害有机种植的方式，种植大棚地下埋有自动灌溉、供肥系统，大棚还可以遮挡过于剧烈的阳光和雨水，增加了抗风险能力，在病虫害防治方面，每个棚的四周都安装了防虫网、防虫灯，以现代农业技术进行防控。 [详细]
18:39 雨水打一枪换一个地方 不知道什么时候轮到市区
气象台预计，未来三天广州处于副高边缘不稳定区域，总体以晴热天气为主，午后易出现短时雷雨。昨天夜间到今天白天广州晴到多云，广州北部部分镇街出现了雷阵雨，全市最大雨量51.1毫米，出现在从化区东联村。6月30日：晴到多云，午后有分散雷阵雨，27～33℃。 [详细]
18:34 南航上海飞广州航班突然延误！起因：老太往发动机扔硬币求平安……
今天，有微博网友发帖称：“今天中午的某航0380航班，上海浦东飞广州，在浦东因为有一名老年旅客扔了很多硬币进发动机……已捡出一些硬币，现在全体旅客下飞机，重新检查飞机，航班延误无时刻，警察正处理中。” [详细]
镜头
大家爱看
揾着数
广州日航酒店五星大餐邀您来品尝-2016星级推荐颁奖典礼

广州日航酒店五星大餐邀您来品尝-2016星级推荐颁奖典礼

带你看岭南·秋 ——华为手机摄影大赛

带你看岭南·秋 ——华为手机摄影大赛

热文排行榜
城市服务
回到首页 评论 分享