汕头潮州揭阳同城化向纵深推进

推进广东汕头、潮州、揭阳同城化第五次联席会议日前在广东潮州市举行，将3市同城化推向深入。

汕头、潮州、揭阳3市是著名侨乡，地理位置接近，文化背景相同。早在2012年，汕头、潮州、揭阳3市就建立了推进同城化联席会议制度及工作协调推进机制。经过几年的发展，三地老百姓在出行、通信、旅游、医疗等方面基本享受了同城服务的便利。尤其在基本公共服务领域，2015年3市重点推进了“平安潮汕”“人力资源开发与培养”“医疗卫生合作”三大事项。目前，3市公安部门已构建无缝对接的指挥协调机制，汕头、潮州、揭阳人力资源实体市场已建成，9家医院已纳入医保异地联网结算，并建立了3市异地专家鉴定及医患纠纷异地专家协调制度。

随着汕头、潮州、揭阳同城化的深入推进，今年3市确定同城化发展6个方面共39项合作事项，涉及合作平台、交通基础设施、产业发展、公共服务、环境保护等领域的合作，旨在推动汕头、潮州、揭阳3市合作迈上新台阶。

今年6月初，广东省委书记胡春华到汕头、潮州、揭阳3市调研，要求3市围绕交通枢纽谋划经济布局，加快推进厦深高铁潮汕站、揭阳潮汕机场、汕头港等交通枢纽建设，谋划建设汕潮揭临港空铁经济合作区，以重大交通基础设施驱动经济发展。

据了解，为贯彻落实省委、省政府促进粤东西北振兴发展的战略部署，加快推进汕头、潮州、揭阳融合发展和创新发展，广东省珠江发展规划院历时一年规划编制完成了《汕潮揭临港空铁经济合作区总体规划》（初稿），3市将充分发挥海港、铁港、空港优势，“三港联动”，谋划建设汕潮揭临港空铁经济合作区，将其作为汕头、潮州、揭阳同城化发展的重要载体，打造粤东经济新的增长极。

在促进交通网络互联互通方面，3市将围绕打造汕头、潮州、揭阳“一小时生活圈”的目标，完善3市交通运输网络布局，继续推动路网一体化，加快宁莞、潮惠、大潮、揭惠、汕湛等高速公路建设，逐步建成互联成网、方便快捷的现代化立体交通体系。同时，推进粤东港口群建设，形成错位发展、分工有序、一体化布局的港口群，巩固扩展传统腹地，提高货物吞吐能力，提升整体竞争力，共同打造“21世纪海上丝绸之路”重要航运节点。

在加强产业发展融合对接上，3市将依托汕潮揭临港空铁经济合作区规划建设，按照“项目错位布局、产业错位发展”的原则，加强产业发展对接，实现优势互补、互动发展。一是加强经贸交流合作，依托3市有关商会，推动3市在招商引资、产业对接和项目洽谈上加强合作。二是整合3市旅游资源，推广区域旅游形象、推介精品线路，合力做好旅游宣传工作。三是推动汕潮揭金融同城化，完善同城化金融组织体系，加强3市金融信息互通，推动3市金融同城结算，并引进发展服务3市的金融机构，鼓励3市符合条件的地方金融法人机构互设分支机构或相互持股。

汕头市委书记陈良贤、潮州市委书记李水华、揭阳市委书记严植婵均表示，3市将把推进汕潮揭临港空铁经济合作区建设作为契机，做好总体规划编制，积极谋划推进一批重大基础设施项目建设，加强3市产业融合发展，把合作区独特的地理优势、发展优势转化为实实在在的“真金白银”。

提升公共服务水平、强化生态环境联防联治与百姓生活息息相关，也是汕头、潮州、揭阳同城化的一项重要内容。据介绍，在医疗上，3市将建立互联互通的居民健康信息平台，推动实现居民健康信息共享；在治安方面，3市将继续推动“平安潮汕”建设，加快设立市际治安卡点，健全跨市治安协作、突发案件联动处置等机制；在内部交通上，继续推进公共交通同城化，增加跨市公交线路运力，提高跨市公交运输服务能力。另外，3市还将联合开展韩江、练江、榕江流域环境综合整治，建立3市水资源环境应急监测联动机制，提高跨市流域特别是韩江水资源水质。

为完善3市部门间的合作机制，促进统筹发展，3市还将设立粤东创新论坛，研究制定《汕潮揭协同创新工作方案（2016-2020年）》，从而加快推进汕潮揭临港空铁经济合作区、汕头海湾新区等战略平台建设，提高中心城区人口和产业集聚度，推动3市中心城区扩容提质和产业转型升级。