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外汇局发布上半年外汇收支数据 跨境资金流出压力逐步缓解

2016-07-22 08:23 来源:人民日报

    本报北京7月21日电 （记者王观）国家外汇管理局21日发布的数据显示，今年上半年，银行累计结汇4.75万亿元，售汇5.88万亿元，结售汇逆差1.13万亿元。银行代客涉外收付款方面，今年上半年，累计涉外收入8.85万亿元，对外付款9.95万亿元，涉外收付款逆差1.10万亿元。

    国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英表示，上半年我国外汇收支状况主要有以下几个特点：

    一是银行结售汇和涉外收付款总体仍呈现逆差，跨境资金流出压力逐步缓解。从银行结售汇数据看，今年一季度逆差1248亿美元，二季度逆差大幅收窄至490亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，一季度逆差1123亿美元，二季度逆差收窄至565亿美元。

    二是售汇率下降，部分渠道的外汇融资规模回升。今年一季度，衡量企业购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为80%，二季度售汇率为74%，较一季度下降6个百分点。

    三是结汇率上升，市场主体持汇意愿有所减弱。今年一季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为59%，二季度结汇率为63%，较一季度上升4个百分点。上半年，银行的各项外汇存款余额增加288亿美元，其中，一季度增加386亿美元，二季度减少98亿美元，这些都显示企业和个人保留外汇的意愿减弱。

    四是银行远期结售汇逆差大幅收窄。今年上半年，银行对客户远期结汇签约同比下降61%，远期售汇签约下降55%，远期结售汇签约逆差370亿美元，同比下降46%。其中，一季度逆差363亿美元，二季度逆差收窄至8亿美元，显示远期市场外汇供求逐渐趋向平衡，市场对人民币汇率的预期趋于稳定。

    总体来看，未来我国跨境资金流动将保持基本稳定。

    今年3、4月份，我国外汇储备连续两个月增加，5月有所回落，6月份再度增加。王春英认为，6月份外汇储备的增加主要是由于外汇储备所投资的资产价格总体呈现上涨。同时，近期境内外汇供求趋向基本平衡以及储备收益的作用，也有助于外汇储备的稳定。

    王春英表示，未来外汇储备围绕合理水平上下波动可能成为常态。外汇储备变化是国内外宏观经济运行的结果，我国深度融入世界经济会受到一些不确定性因素影响，但我国国际收支平稳运行的根本性支撑因素依然较多，包括国内经济运行在合理区间、经济结构不断优化、经常账户持续顺差、长期资本继续流入等，我国跨境资金将继续呈现有进有出、双向波动的格局。

[ 编辑： 林珠珍 ]
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