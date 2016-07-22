券商评级直接影响投保基金缴纳比例

评级结果对券商拓展新业务、缴纳投资者保护基金、银行间资金授信等方面都会产生影响。资料图片

上周五，证监会公布2016年券商分类评级结果，95家参评券商中，多达58家券商评级惨遭下调，仅8家获得A A级，比去年减少19家，这是自2010年证监会首次公开证券公司分类评级以来，A级券商最大幅度的降级。

不过，业内人士认为，虽然评级下调短期或影响券商的业务收入，但多数事先已有预期，未来券商板块规范发展、严控风险仍为行业监管主要方向。

合规状况决定得分波动

7月15日，证监会公布2016年券商分类评级结果，东方、光大、国金、国泰君安、华西、申万宏源、招商、中信建投等8家券商获得A A类评级。广发、国信、海通、华泰、兴业、中信等券商则连降2级，由A A类评级下调至BBB类，长江、东兴等券商由A A类评级下调至B B类，下调3级。下调幅度最大的当属方正证券，由A类评级下调至C类，连降6级。

根据《证券公司分类监管规定》，券商评级在设定100分为基准分基础上，根据风控、竞争力及合规状况等相应加分或扣分，最后按分数评定级别。券商评价扣分，重点在于违规行为，而像资本充足、公司治理与合规管理等6类评价指标存在一定问题，每项只扣0 .5分。

有本次评级名列前茅的券商内部人士对南都记者表示，对于大型券商而言，风险管理能力一般能加满分，市场竞争力年度波动不大、得分基本稳定。因此，在该人士看来，决定得分波动的主要因素就是持续合规状况。

证监会相关负责人就表示，7家公司分类评价结果下降，是公司部分业务环节合规出现问题，相关公司整体运营、管控仍处于正常范围。

截至发稿，对于被降低评级目前有何应对的问题，方正证券、海通证券方面尚未对南都记者做出回应。

兴业证券相关人士表示，会不定期整改完善。但具体细节，还需要联系合规部门了解。

评级分值体系：“严惩缓奖”

业内普遍认为，场外配资信息系统违规接入、两融违规操作、新三板业务中的违规行为是本次券商降级的主要原因。

有知情人士表示，兴业证券被罚可能涉及两方面原因：欣泰电器保荐人造假和两融违规开户。“广发证券应该是跟恒生hom s系统有关，没按规定审查，了解客户真实身份。”

广发证券非银金融研究员商田认为，从对应分值来看，扣分项分值视所受处罚情况严重程度逐步上升，扣分从0 .5-10分，跨度较大；加分项分为市场竞争力和合规奖励量大类，单项加分值从0 .5分-5分不等。由此，目前的评级分值体系对证券公司采取的是“严惩缓奖”态度，说明风控的重要性在券商评级中的占比更大，且加分项中有一半项目属于对证券公司常年表现出良好风控能力的奖励。

南都记者从多家券商内部得知，不少券商内部并没有对此次评级做出很大的反应。“开会的时候有提到，接下来风控和合规肯定是要抓的，但似乎并没有特别紧张这件事。”有今年被降一级的中型券商内部人士称。

不过也有券商颇为重视此次的降级。某中型券商日前向内部员工传达邮件称，本次分类评价结果让人十分痛心。此次降级对公司造成重大损失;不仅体现在投资者保护基金的缴纳，更体现对业务拓展的影响、市场准入的限制。

降级会增加缴纳投保基金比例

前述券商内部人士认为，评级结果对券商影响非常大。

该人士举例称，如不达到一定级别，就无法参与券商的创新业务试点；此外，分类评级结果对券商拓展新业务、营业网点扩张、缴纳投资者保护基金、银行间资金授信等方面都会产生不同程度的影响。

不过在多位卖方行业分析师看来，此次多家券商遭遇降级对各自公司资金和业务等产生影响，但幅度有限。

首要值得关注的则是评级的变化会直接关系到投资者保护基金的缴纳比例，评级下调就意味着缴纳的投保基金将增多。根据国信证券的测算，按照证监会2013年公布的证券投保基金缴纳比例，A A级券商缴纳比例为当年营业收入的0 .5%，而C级券商则为2 .75%。按照此前对行业今年业绩下滑55%的预测，假定利润率不变则营业收入也平均下滑55%，以降级最为严重的方正证券为例，评级变动将导致其多缴纳1亿元的投保基金。

兴业证券分析师吴畏则认为，降级将会影响资金的使用情况，但由于短期业务规模有限，而几家降级的上市券商去年大多融过资，资金面相对宽松，抽一部分血对各家券商业务不会有太直接的影响。

对于评级后券商未来的发展，招商证券分析师郑积沙表示，投资者已经部分预期券商评级的调整，股价在前期触底阶段已经有所反应。但过半券商降级，诸多龙头券商下调多级，并且降级对公司中短期发展带来的负面作用可能都超出投资者预期，对下调公司的业绩短期也将形成压制。另一方面，评级较高和风控合规的券商预计将受到多方面的“相对优待”，有利于业绩“正面超车”。

采写：南都记者 孙铭蔚