表情包IP一年赚数十亿 韩国LINE模式能否复制？

亚洲第一“卖萌天团”LINE FRIENDS全球最大线下门店7月16日登陆广州正佳广场，开业以来消费者连续几天排队进场的场面，甚至超过了不少大牌的开业盛况。事实上，就在广州门店开业的前一天，LIN E F R IE N D S所属公司LIN E刚刚在美国上市，并创下今年最大IP O记录，上市当天总市值达到87 .3亿美元。

LIN E原本是韩国第一大互联网门户集团互N H N的日本子公司N H N Japan所推出的即时聊天软件，但过去几年，这个聊天软件却靠着卖表情包和周边产品，在亚洲甚至全球红透半边天。两年前，因在热播剧《来自星星的你》中被翻牌，之后其衍生IP布朗熊和可妮兔以及他们的朋友L IN EFR IE N D S仅靠“卖脸”，有了印着自己头像的专属飞机，连B urberry、三星、优衣库、施华洛世奇等众多宇宙大牌也要沾他们的光，合作开发爆款。

尽管2 0 15财年不尽如人意，但LIN E FR IE N D S的“抢钱”能力却丝毫未受影响，仅周边产品今年一季度就赚了1.3亿元人民币，占其总收入的6%，实体店更是雨后春笋般开张。据悉，为了在中国拓展生意，他们正在考虑于中国建立合资公司。

一个社交软件，如何成了亚洲最受宠、最会“抢钱”的衍生IP公司？这种商业模式能否被复制，中国是否也有类似的衍生IP，能否效仿这一套路开花结果呢？

广州门店单日客流10万人次

广州L IN E F R IE N D Sstore是1000平方米的超大独立门店。“其所处一楼商铺原是友谊商场。此前友谊正佳店租约到期，重新续约后，租用面积较之前的3万平方米减少了近一半。腾出来的物业一部分用于建设正佳海洋馆，另一部分如今被LIN E FRIEN D S租用。”正佳广场的物业管理人员告诉南都记者，尽管开业至今近一周，但该店的火爆程度完全不亚于开业第一天。南都记者昨日中午12点半排队，直到1点左右才进到店内。由于开业后店面火爆，“最高峰时候单日人流量去到10万人左右。”LIN E FRIEN D S广州门店有关人士告诉南都记者。

南都记者现场看到，一进LIN E FRIEN D S店门便是一群标志性人物的公仔，这里是不少人争相拍照的地点之一，店内还有多个大型公仔，其中以熊为原型的布朗巨型公仔最受欢迎，想要和他合照的人排队都排到门口了。店里商品种类齐全，除毛公仔，还有毛巾、梳子等生活用品类，也有文具类、衣服类等精品，都价格不菲且性价比较低。例如一只微波手套售价128元、一个35厘米的小玩偶售价248元、一条围裙售价333元等。南都记者了解到文具和衣服类的实惠型商品的销量比较好，28元的笔袋一度脱销。南都记者与L IN EFRIEN DS韩国最大独立店明洞店比较后发现，该品牌中国内地的产品价格还有一定优势，比如同样一款笔袋，在韩国卖13000韩币，折合人民币约为76元。

“Line是特别典型的线上线下结合，文化体验由虚变实的商业零售业态。”正佳集团副董事长谢萌昨日接受南都记者采访时表示，该品牌的基础用户是由线上虚拟互动产生，再通过衍生品吸引到线下，实现了商场用户的线下导流。同时Line借助实体店成功走出二次元，进入真实生活，实现了用户的扩张，线下为线上新用户导流，并借此增加用户黏度。“

北京大连成都也有开店计划

按照LIN E韩国总部说法，他们将在全球开设45家实体门店。从目前布局来看，L IN EF R IE N D S韩国已开业11家store以及storeandcafe，而中国内地目前在广州、上海的各有一家分店，未来北京、大连、成都也均有开店计划。L INE全球战略官S h inJoongho7月14日表示，为了在中国拓展生意，他们正在考虑于中国建立合资公司。

LIN E社长出泽刚在今年3月的战略发表会上也承认，去年实行了集中发展亚洲市场的策略，截至2016年3月底，泰国、中国台湾、印尼几个国家和地区的月活跃用户人数已达9100万，超过日本的6100万。按照LIN E与大牌的合作方式，未来其在中国与国内品牌合作也绝非偶然。

LIN E在中国市场的布局，其实并不十分顺利，从一开始与360合作到后来不欢而散，到LIN E软件打入市场难、后来无法正常使用，其在中国一直没有具体的业务布局，直到去年上海LIN E F R IE N D S门店正式开业以后线上商城上线。

类似模式难复制

“这是O2O商业闭环的典范，也是文化产业IP零售化的典范”，谢萌说，引进Line对于正佳而言，“代表我们倡导的体验商业的一种趋势，同时和我们年轻时尚人群定位高度吻合，这是我们引进的原因。”店面的火爆也证实了谢萌所说定位的吻合，但类似方式能否被国内IP复制，专家的意见却基本不看好。

艾媒咨询集团CEO张毅昨日接受南都记者采访时表示，国内目前类似衍生IP操作得比较好的只有喜羊羊、熊出没两个，腾讯旗下Q Q早期也尝试过类似的运作，但以失败告终。一方面是各个公司缺乏相应的开发经验，而大环境的浮躁，也让商家无心耕耘线下。相对成功的喜羊羊系列，其创作者、广东原创动力文化传播有限公司总经理黄伟明向南都记者表示，在业态创新方面，喜羊羊已先后推出奇幻空间、甜品屋、歌诗达主题邮轮、主题餐厅、宝宝店、灰太狼咖啡屋等体验项目，用IP来驱动家庭消费，拓展新的盈利空间，“我们的目标是，未来5年，喜羊羊授权的体验店将拓展到600家。”

“开发个游戏，赚钱速度远远高于线下吭哧吭哧开店卖公仔”，张毅表示，国内大环境相对浮躁不少，类似Line的IP运作难以成功。再者，国内缺乏相应的产业链，Line线下运作更好的是在日本，这很大程度上依赖于日本有很成熟的动漫产业、IP运作体系。北京大学文化产业研究院副院长陈少峰则表示，国内类似的表情包、卡通形象的活跃度也很高，也有过一些商业案例，但绝大多数人却不愿花信息去慢慢培育这些潜在爆款IP，“推广的专业力度也不够，其实这可以视为一块细分市场，但目前缺乏对这块市场的重视。”

不过，专家也认为，类似LIN E FRIEN D S的IP要一直火下去，也不容易。“既要持续地推出新的形象，也要把有生命力的东西不断挖掘，可以根据原来的衍生品，编一些故事，前段故事的设置，反方向对IP开发。”陈少峰说。张毅也指出，如今火遍半边天的Line也并非无忧无虑，后来者不少，竞争激烈，“日本类似的IP几乎每天都在诞生，用户粉丝经济实际上持久力有限。”

策划：甄芹 田爱丽

采写：南都记者 钟键挺 李冰如

实习生 李牧蓓 曹德松 温妮

知多D

亚洲第一“会赚钱”天团

与超10亿活跃用户的WhatsApp、超9亿活跃用户的Facebook Messenger以及超7亿活跃用户的微信等聊天应用相比，LINE的用户规模并不算大，公开数据显示月活跃用户只有2.18亿。然而，他们在商业化方面却有过人之处，这其中自然就与LINEFRIENDS的衍生产品分不开。

根据该公司递交的美上市招股说明书显示，LINE收入来源主要依靠通讯（实为卖表情贴图）、内容（游戏）和广告这三方面，三者2015年全年营收占比分别为23.9%、40.9%和30.2%.这三方面呈现的内容，均是利用LINEFRIENDS可爱的形象。

而今年第一季度，LINE来自通信和内容的收入占比达64 .5%，LINE来自广告的收入达35.5%，可见以LINEFRIENDS为形象的表情贴图和游戏仍有强势表现。按照LINE上市首日的收盘价，其总市值为87.3亿美元。

事实上，三星、Burberry、优衣库、谜尚、VANS、悦诗风吟、欧舒丹、施华洛世奇等众多时尚品牌也是LINE的合作商，他们合作推出的布朗熊限定款的产品、或让布朗熊可妮兔“代言”新品，几乎成了这些品牌的每年例行工作。LINE韩国总部有关人士向南都记者透露，LINEFRIENDS已拥有5000余种角色产品，涉及了动画片、游戏、咖啡厅、酒店甚至是主题公园多种多样的领域。