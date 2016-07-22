专车第一股！神州专车今日挂牌新三板

今年4月，神州专车正式向新三板提出挂牌申请，时隔近100天终于正式上市了。昨日，神州专车的运营主体公司神州优车发布《关于股份挂牌并采用做市转让方式的提示性公告》，正式宣布在今天正式挂牌新三板公开转让，专车第一股的桂冠落到神州专车头上。

最新披露数据显示，神州专车2016年一季度的单均净收入达4 1 . 7 0元 ，同 比 增 长268%;而单均成本却同比降低5 1 .7 8 %，下降到6 5 .11元；从日均单量来看，2015年一季度，神州专车日均单量仅为3 .76万，而到了2016年一季度，日均单量增至26 .03万单，同比增长近6倍。从专车业务的经营数据来看，神州专车距离盈利已经指日可待。而这些数据也证明了，神州专车由于其独特的B 2C模式，在“三分天下”的出行经济中所占据的独特优势。

有望进入创新层

按照最近一次的公允增资价格，神州优车估值上升至369亿元。这一数字超过了目前新三板排名第二的硅谷天堂(市值245亿元)，仅排在市值1024亿元的九鼎集团之后。虽然目前与九鼎集团差距较大，但因为其原定于5月份的复牌计划一拖再拖，倘若复牌进入交易，神州专车一举反超成为新三板“体量王”并非不可能，而这个“巨无霸”也将给新三板带来新的格局冲击与引导作用。

众所周知，新三板在2013年正式面向全国接受企业申请，因为其较低的准入门槛以及转主板的潜在机会受到许多中小企业的追捧，但上市企业众多的另一面则是优质资源不足，流动性较差，出现了许多“僵尸企业”，这导致今年5月新三板实施分层计划。神州专车有望明年进入创新层。

如果进入创新层，神州专车将给“新三板创新”提供新的诠释。目前，排在新三板市值前三位的企业分别为九鼎集团、硅谷天堂以及英雄互娱。前两者均是金融业为主的私募机构，在去年中，金融机构曾是新三板最风光的板块，中科招商最高市值达到1330亿，但如今则跌出前三，源于其在流动性不足的环境下资本优势更加明显，但实际上分层后它并不完全符合真正的“创新”概念；至于第三名，英雄互娱则是游戏厂商，虽然其在国内归类为科技股，但游戏在美国则归类为传统行业，因为其像是一个内容制作公司，而不是利用互联网技术提高传统行业的效率。

神州系发挥协同效应

那神州专车又是怎样的“创新”呢？在笔者看来，互联网的“创新”首先是“效率”，神州专车通过与神州租车的车辆共享，提高车辆利用率；通过互联网叫车，节约用户等待时间，提高用户时间效率，更重要的是，其减少私家车的需求量，直接提高社会产能的利用率；其次是“公平”，神州专车给予用户公平的叫车机会的同时，也给予司机公平的就业机会，这建立在神州专车安全可靠的运营体系基础上。

与此同时，互联网给人们带来的创新除了“改善”，还有“颠覆”。在出行领域，目前可预见最颠覆的新场景应该就是智慧交通，而神州专车具备了颠覆最基本的载体———“大数据”。智慧交通是一个强运营系统，需要满足甚至主动理解市民不同纬度的出行需求。而这时候，神州专车背后的神州系则发挥其协同效应，从时间上，其从租车、专车再到交易，其覆盖车辆的全生命周期；从空间上，租车覆盖长途需求、专车覆盖短途需求，可以实现资源的更多配置可能性，这也是神州系故事的最大潜力所在。

采写：南都记者 蔡辉