明星下海兼职“CXO”成互联网新时尚

从代言品牌到投身V C (风险投资)，再到入职、创建品牌，短短几年时间，明星们与互联网科技企业就发生了多重身份角色的转变，各种“首席某某官”的“C X O”奇葩职位逐渐变成了主流。南都记者根据网上公开资料整理出的数据发现，过去一年时间就出现了3个产品经理、3个首席内容官、3个董事长、20多个新奇的“C X O”，周杰伦、A ngelababy、孙俪分别有两个“C X O”在身。

是花瓶、“代言人”还是真的深入公司业务呢？不同公司自有不同的考量。汪峰在去年创立了耳机品牌fiil后告诉南都记者，当时投资人吴世春要求其“不含糊、不站台、不游离”，必须自己投资并担任董事长。“在产品品牌发展前期，明星作为一个IP可以带动产品的销量提升，但长期看，一个产品不应该依附于某一个人。”汪峰告诉南都记者，fiil耳机发售近10个月共卖出7万台，下个月将创立新品牌D IV A，希望可以一年卖出10万部。

明星“O”们的产品建议

第一个成功的“CX O”应属四年前的马东。2012年底，马东就从央视主持人转战到视频网站爱奇艺担任首席内容官，并主导出品了《奇葩说》、《盗墓笔记》等一系列原创节目，也因为《奇葩说》的成功，马东去年离职创立了米未传媒。在马东的成功案例下，何炅、李湘分别加入阿里巴巴、360担任首席内容官。

“这些明星本身是传媒人，做内容官依然是本职工作。与此同时，体制内收入天花板明显，而互联网公司可以让他们更好发挥自己的人脉资源，执行创新项目。”传媒领域一位不愿透露姓名的人士如是表示，与之类似的还有Q Q音乐的王力宏、T F boy；乐视体育的刘建宏等，这种跨界依然在自己擅长的内容领域。

除此之外，产品经理则是另一种时髦的称呼。汪峰说，在fiil四个字下面，他负责的是产品经理，“主要是产品的外观设计以及音质上提供了一些研发的建议。”

而实际上，其他各种“CX O”，主要也是体现在产品经理的工作上。对于周杰伦担任途牛的首席旅游策划师(CPO)与唯品会的首席体验官，途牛旅游网品牌中心总监洪菊告诉南都记者：“周董的职责跟其他产品经理类似，根据不同人的需求，策划相应的有特色的线路。”而唯品会副总裁冯佳路亦告诉记者，周杰伦并不需要做商品、页面设计等基础性工作，也没有硬性任务，主要责任是给会员创造惊喜和不一样的感受，“唯品会从内部各部门抽调人员，组建了一个核心团队，专门对接周杰伦的工作。”据其介绍，唯品会“都是傲娇的品牌，只卖呆萌的价格”就是周杰伦拍摄广告现场自己改的。

规避《广告法》曲线代言？

在新《广告法》法中，广告代言人受到明确的法律规定：必须亲自使用过、同时负产品质量的连带责任，但“产品经理”则没有规定。也因此，许多明星以“产品经理”身份给企业站台，也可以规避自己的相关责任。易目唯文化传播C E O包冉认为，这种可能性并不是没有，“尤其是P2P领域，这也是规避责任曲线代言的好方法。”

“除了做内容等其他跟过去相关的工作，大部分也是明星站台炒作一下，当然做明星高管比代言人可能宣传期更长，也会更密集，”彭侃乐正传媒研发与咨询总监跟南都记者如是表示。

但更多“O”给企业带来的是明星效应以及人脉资源。酒仙网公关部负责人范晋宇提及首席品酒师柳岩及唯品会冯佳路提及周杰伦的时候，都提及其明星效应带来的价值。“唯品会大促也上线了许多周杰伦明星朋友的潮牌和定制产品，销售额也呈倍数提升。”冯佳路如是表示。

“实际上电商这种流量主导型产业是最需要明星的粉丝效应的。”包冉如是介绍。与之类似的还有初创智能硬件以及游戏厂商，“这也是最能嫁接其人脉资源的领域。”比如说汪峰并不排除其新品牌D IV A邀请章子怡作为代言人，这明显比其他初创品牌减少了许多沟通成本。

“其实这种事情对于企业与明星都是好事，”包冉说，过去明星开淘宝店，现在则进入一个大公司品牌，都属于其本身的明星IP养成的一部分。作为途牛的首席旅游策划师周杰伦本身就热爱旅游，作为英雄互娱首席创意官陈赫本身也爱玩游戏，这对其明星符号IP的内容丰富有加成作用。

彭侃认为：“对于明星来说，它看中这个‘首席’的名号，代表他除了唱歌演戏还有更多的可能性，也是个人IP的一种新的开发形式”。

另一方面，对于企业而言，这也是其广告营销思路的一种改变。包冉说，“过去广告是分两段走，先覆盖媒介平台，再通过传统渠道变现，现在通过互联网两者合一了，企业更愿意把明星符号渗透到产品销售中去，通过长期高收益绑定明星资源。”

采写：南都记者 蔡辉 李冰如

实习生 裴晓倩