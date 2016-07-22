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最后一公里，死了多少创业公司？

2016-07-22 08:35 来源:虎嗅网

    社区O2O，一个伪造的风口？不信，你看曾经在这个领域的许多假设：有人认为，假如他可以经常卖给你香烟，然后你就会相信他，从他那里买手机；有人认为，做配送就可以控制渠道；有人认为，搞定物业就可以控制社区渠道；有人认为，通过卖鸡蛋，他可以解决食品安全问题。

    世界上有一位最残酷的人，他的名字叫做事实。来看他有多么残酷：物业跟业主不是路人就是仇人；做配送的公司目前最好的生意之一就是为饿了么、新美大、百度外卖等送餐，除此以外，暂时还没有商业模式诞生；卖香烟的就是卖香烟的，他可以卖螃蟹，但是卖不掉手机；不同阶层、不同年龄、不同地区的人，他们究竟怎么生活，这是个难以理解的问题。

    许多人回顾那些阵亡的社区O 2O项目，最终总结时总在说，他们的推广成本没有好好控制，他们的产品没有做好，等等。但是，大家是否认识到一个问题，所有失败的项目都犯了一个错误——— 几乎这些项目的需求假设都是伪命题！

    需求，分需求和伪需求。世上最荒谬的事情，莫过于创业者认为存在着的所谓需求。

    我们来探讨社区O 2O这一事物的本质在哪里。这些项目的创业者与投资人对于项目的最根本预期就是，想用低成本占据垂直细分的移动互联网入口。该问题的假设就在于大家认为可以通过移动互联网手段，通过“社区”这一连接人群的线索跨越最后一公里。

    PC时代，没有58赶集、没有美团大众点评，身边的房地产网站只有1-2家，Q Q的普及率只有目前的一半，商家网络意识不及目前的10%。当用户享受不到细分的服务时，他们只有通过社交去解决问题。

    而现在，比较成熟的细分服务APP就有几百种，用户被无数更专业的垂直APP、被垂直且专业的微信号所瓜分，因此用户对于服务专业度、价值要求变得越来越高。这对社区O 2O的模式形成了一种挑战！

    那么，最后一公里是否能以社区O 2O的方式攻破？

    首先，“广告+地推”的模式本身就违背了社区O 2O的“低成本高效率”假设与初衷。该领域运营经验非常重要，因为社区O 2O的服务属于中频甚至低频的，你难以用滴滴打车的“地推+补贴”模式解决社区O 2O的问题。

    其次，用单一垂直社区O 2O拉动装载，然后扩展服务线或者社交化，此路不通。没有人会用滴滴去寻找美食服务。

    此外，完全商业化的方式，适合于低端人群，不适合高端人群。例如用送鸡蛋这个高频需求去覆盖人群，然后提供本地电商服务，这个玩法的问题在于更爱占便宜的是低端人群，并且商品服务并未提供人与人的链接。各种不同档次人群需求的差异化是一个障碍。

    虽然新社区从房地产上游入手被认为是可行且成本低廉的方式，但已经成熟的社区仍被需求碎片化的魔咒所笼罩。　　来源：虎嗅网

[ 编辑： 林珠珍 ]
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