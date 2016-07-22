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影视传媒板块现反弹 7月电影票房或破45亿元

2016-07-22 08:37 来源:广州日报

    广州日报讯 （记者 林琳）《致青春2》票房破3亿元被爆“注水”，市场人士称业内早已预测其是“票补大户”。疯狂票补加上暑期档发力，7月电影票房有望冲击45亿元。上周起，影视传媒板块开始出现较为明显的反弹，板块上涨 4.75%，跑赢创业板约3.6 个百分点，不过业内分析仍然无法确定影视传媒行业系统性的机会出现，需要等待后续事件和市场表现才能确定后市走向。

    国产片打败进口片

    踏入7月暑期档，电影票房一片涨声。尤其是7月8日~10日，票房出现大幅增长。金逸珠江院线总经理助理谢世明观察发现，这三天大盘票房均在2.7亿元上下，较之前8500万左右的日均票房环比增长达220%左右。国产片的风头正盛，甚至打败7月2日上映的好莱坞大片《忍者神龟2》。

    他认为，除了暑期效应外，还因为国产片票补多。“19元甚至是9元看片极大地刺激了消费者，而进口大片反而没有各种各样的促销手段，当然‘示弱’。” 谢世明称，目前业内预测7月总票房有望突破45亿元，“这个数字基本令人满意。”

    目前正在上映的国产片中，《致青春2》风头正劲，但3亿元的票房令人质疑。业内人士透露，这部微影时代发行的“青春片”据说还保底了惊人的4亿元票房，而光线发行的《大鱼海棠》受益于光线新近控股的电商平台猫眼和光线的大力宣传亦取得了不俗票房。谢世明分析称，国产动画片中除了有电视剧基础的表现相对好，其他动画片，无论是原创的还是取材于格林童话、安徒生童话的表现都很差，票房基本在几百万元左右。

    题材跟风或伤害市场

    “近年的电影市场已经形成了一个特点，某种类型片兴起，就会有人疯狂跟风。火一段时间后衰落了，就会崛起新的类型片。”他认为，“如果同类型电影过于扎堆，观众审美疲劳，对市场必然是伤害。”他预测8月市场有望延续7月的热度：“5亿元‘小黑马’可期，但超级黑马估计难有。”

    板块表现

    小盘影视股跑赢大盘股

    尽管上周全国票房大盘小幅回落，周票房为9.5 亿元，较前一周11亿元的水平下滑约1.5 亿元，却仍然处于较高水平。

    上周，影视传媒板块出现较为明显的反弹，板块上涨 4.75%，跑赢创业板约3.6 个百分点（创业板指上涨1.11%）。不过澄泓财经分析师陈龙认为影视传媒行业强势一周、弱势一周的局面仍在持续：“从目前的局面来看，仍然无法确定影视传媒行业系统性的机会出现，需要等待后续事件和市场表现才能确定。”

    陈龙分析称，目前比较有投资机会的影视类个股有万达影视、慈文传媒、骅威文化。他认为，万达院线目前回调已经到位，作为暑期档旱涝保收的院线股，是最直接的收益标的，无须担心某部作品的优劣会影响整体公司的业绩。而慈文传媒和骅威文化得益于今年业绩的高增长，慈文后续几部大作值得期待，最近受困于《老九门》上映后炒作资金离场，股价有所回调，而骅威文化此前小幅连续上攻，主要是因为资金炒作高送转，如今高送转预案已经公布，利好兑现可能会有所回调：“目前正是两个个股的‘上车’良机。”

[ 编辑： 林珠珍 ]
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