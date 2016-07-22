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上半年金融机构贷款余额增速放缓 企业贷款降温

2016-07-22 08:41 来源:广州日报大洋网

    记者林晓丽

    受到资产紧张影响，金融机构放贷增速放缓。据央行昨日发布上半年金融机构贷款投向统计报告显示， 6月末，金融机构人民币各项贷款余额101.49万亿元，同比增长14.3%，增速比上季末低0.4个百分点；上半年增加7.53万亿元，同比多增9670亿元。其中，企业贷款增速回落，房地产贷款增长加快，小微贷款增速较快。

    央行数据显示，6月末，人民币房地产贷款余额23.94万亿元，同比增长24%，增速比上季末高1.8个百分点。

    个人消费贷款增速加快

    经营性贷款增速放缓

    6月末，房产开发贷款余额5.41万亿元，同比增长 10.9%，增速比上季末低2.1个百分点。而个人购房贷款余额16.55 万亿元，同比增长30.9%，增速比上季末高5.4百分点。

    有股份制银行相关人士透露，今年上半年该行按揭贷款日均增长量超过亿元。按揭贷款是抢手资产，同时按揭是新增优质客户的重要工具，这部分新增客户对于银行零售来讲，属于黄金客户流，按揭是从无产向有产转变，这部分客户将成为银行未来财富管理的重点发展对象。

    “受按揭贷款增长较快的影响，上半年个人消费性贷款增长较快。而由于房价上涨，部分居民认为投资实业不如投资房产，则导致了经营性贷款增速回落。”交通银行金融研究中心高级研究员陈冀表示。

    小微企业贷款增长加快

    企业贷款增速回落

    6月末，人民币小微企业贷款余额19.31万亿元，同比增长15.5%，增速比上季末高 1个百分点，比同期大型和中型企业贷款增速分别高4.6个和8.2个百分点。

    6月末，本外币非金融企业及机关团体贷款余额 72.97万亿元，同比增长9.7%，增速比上季末低0.7个百分点。

    从用途看，非金融企业及机关团体固定资产贷款余额30.29万亿元，同比增长7.5%，增速比上季末低1.6个百分点；经营性贷款余额32.01万亿元，同比增长8.9%，增速比上季末低1.3个百分点。

    陈冀表示，这反映了经济增速放缓背景下企业经营的压力仍大，但实际信贷对于企业的支持并不弱，因为还需要考虑债务置换对企业信贷实际新增的隐藏因素。

    陈冀认为，“宽松货币政策边际正效应正在递减，如果进一步持续宽松或将导致部分资产价格泡沫化，以及产生物价上涨压力。”

    金融机构人民币各项贷款余额

    101.49万亿元

    同比增14.3%

    人民币房地产贷款余额

    23.94万亿元

    同比增24%

    经营性贷款余额

    32.01万亿元

    同比增8.9%

[ 编辑： 林珠珍 ]
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