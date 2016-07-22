产业地产成“新蓝海” 房企火拼产业地产

广州日报讯 （记者潘彧）昨日，广州空港经济区总部经济园招商签约活动在花都举行。记者了解到，虽然空港经济区尚未全面开工，但产业地产的吸引作用已经显现。在此次招商签约大会上，已经有大批企业欲入驻广州空港经济区总部经济园之中首个标志性项目“广州国际空港中心”。记者发现，去年以来，万科、保利、绿地等多个房地产龙头企业纷纷在广州试水产业地产，产业地产俨然已经成为房企转型的“新蓝海”。

多家房企进军产业地产

2016年5月30日上午，绿地集团联合机场集团以近25亿元的价格，成功获取广州市花都区迎宾大道以南的商务用地，占地面积达33万平方米。这标志着广州空港经济区建设正式启动。

绿地并不是第一家近期在广州市切入产业地产的大型房企。7月中旬，保利地产挥师产业地产，首个项目南沙保利电商港于2016年7月13日正式启动全球招商。而在去年，万科已经着手打造“广州万科云城”。这是广州万科进军产业地产的首个标志，希望以互联网思维重构产业生态圈，打造科技及创意产业集聚平台。

除了国内房企，国际资本黑石、淡马锡等也在2015年开始新一轮的产业园区注资活动。

房企“扎堆”产业地产，公司也颇为“买单”，记者了解到，目前广州市产业地产的入驻与预入驻情况颇为良好。

记者得知，广州万科云城目前已经吸引大批创业公司入驻，而南沙保利电商港刚刚动工不久，处于预招商阶段，已经吸引30多家企业意向进驻园区，其中以顺丰集团为代表的10家意向企业在现场与保利签署入园意向书，此外，还有50多家企业、商会、协会表达了强烈的战略合作意向，愿为园区提供服务支持。

而绿地打造的广州国际空港中心项目刚刚拿地，尚未正式开工，便已经迎来了多家知名企业欲入驻。此次签约进驻空港经济核心商务区的企业包括翼通、航湾、新科宇航、亚洲航空、和睦家医疗、春秋航空等。

部分房企考虑引入资本运作

从营利能力看，上市的园区类企业的产业营利能力优于住宅企业，净利润率、净利润增速、ROE等几个方面都明显高于传统住宅企业，譬如，电子城的净利润率高达35.11%，华夏幸福的ROE达到36.12%。这或许是吸引传统大型房企纷纷转向产业地产的原因之一。

而由于产业地产运转周期较长，部分房企已经计划在后续引入资本运作。广州保利电商港方面表示，在项目运作的同时将一直为金融化做准备，达到一定条件就可进行相关操作。