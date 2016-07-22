万科A复牌14天市值蒸发720亿元

记者张忠安

万科A复牌以来不到两周，市值蒸发了720.55亿元。如果按照昨日收盘价计算，万科A股在过去14个交易日里蒸发了1个云南白药、1.05个中国国航、1.17个宁波银行，40个海波重科。

万科和宝能争斗的连续剧不断有新的内容。在万科发布向证监会等机构实名举报宝能后，又遭到深交所发函批评。同时，钜盛华因未能按要求提供《详式权益变动报告书》也被深交所约谈。

值得注意的是，7月4日万科A股复牌以来，股价累计下跌了30%多，涉及市值达到720亿元。有分析认为，由于宝能系短期内无法卖出万科A股票，资金压力依然较大，散户追入仍需谨慎。

万科和宝能的争斗大戏仍在继续。7月21日，深交所发布公告，同时对万科和钜盛华发出监管函，批评两家公司的违规行为。多数市场人士表示，万科和宝能之争可能揭开A股上市公司的某些“遮羞布”。

万科宝能双双被约谈

监管函指出，7月20日，万科披露《关于媒体报道的说明公告》称，该公司确于7月18日和19日通过电子邮件、现场提交和邮寄快件等方式，向监管部门提交了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》。此前，万科于7月19日向非指定媒体透露了《报告》全文，提请监管机构启动核查。这一报告全文长达近万字，大量篇幅都在阐述宝能旗下九个资管计划涉嫌违法违规。

深交所指出，万科的上述行为违反了《股票上市规则》第2.9条和第2.14条规定，深交所对万科采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施。

约谈了万科，宝能系也没有被放过。深交所表示，也给钜盛华发了监管函，监管函指出，深圳钜盛华分别于2015年12月、2016年7月披露拥有万科权益的《详式权益变动报告书》。经深交所多次督促，截至目前，仍未按照相关要求，将相关备查文件的原件或有法律效力的复印件备置于上市公司住所。因此，锯盛华的上述行为违反了《股票上市规则》第1.4条规定，深交所对其采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施。

另据媒体报道，针对万科7月19日的公开举报信，证监会也高度重视，于7月20日紧急召开了多场相关会议。不过，截至记者发稿，证监会官方网站并未发布相关信息。

散户追入仍需谨慎

记者对比发现，自万科A复牌以来，股价累计跌幅超过30%，市值蒸发达到720亿元。有分析认为，由于宝能系短期内无法卖出万科A股票，资金压力依然较大，散户追入仍需谨慎。

截至昨日收盘，万科A股报17.02元，下跌0.35%。但从7月4日复牌以来的14个交易日里，万科A股股价相比停牌前的24.43元相比，累计下跌30.33%，区间换手率也高达38.58%。数据显示，截至目前，万科A总股本为97.24亿股。如此计算，该股复牌以来不到两周，市值蒸发了720.55亿元。如果按照昨日收盘价计算，万科A股在过去14个交易日里蒸发了1个云南白药、1.05个中国国航、1.17个宁波银行，40个海波重科。