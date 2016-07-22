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沪指结束五连阴 周期性板块短期仍是A股热点

2016-07-22 08:48 来源:广州日报大洋网

    广州日报讯 （记者张忠安）A股上证指数在酿酒、钢铁、券商等权重股反弹带动下，终止此前的五连阴，收盘上涨0.37%。但成长股继续萎靡不振，创业板收盘下跌了0.15%，在主要股指中表现最差。值得注意的是，外围市场一片欢乐，道琼斯指数再创历史新高，恒生指数在过去9个交易日上涨了7%，远远好于同期上证指数。

    因此，有机构人士预计，短期内震荡调整仍为主基调，A股等待市场方向选择。在结构性行情中，“黑色系”期货指数涨停潮重现，或为A股周期性板块加油。因此，钢铁、煤炭、白酒等周期股可能依然是近期的热点。被冷落的成长股能否“翻身”还需继续观察。

    在外围市场一片上涨以及连续调整之后，周四A股主要指数多数上涨，其中，上证指数盘中最高涨幅接近1%，收盘涨0.37%，并结束日线五连阴。但成长股表现低迷，创业板昨日下跌0.15%，表现最差。有分析人士指出，由于目前政策集中在传统产业领域，使得成长股遭到资金的暂时冷落。

    外围股市压力消失

    周四，大盘在酿酒、钢铁、券商、银行等权重股的反弹带动下，终止此前的五连阴。午后沪指一度触及当日最高位3053.33点，随后涨势有所收敛。截至收盘，上证指数报3039.19点，涨幅0.37%，成交额2002.78亿元；深证成指报10787.21点，涨幅0.25%，成交额3565.91亿元。但成长股却不“涨”，创业板收盘下跌0.15%，报2265.13点。

    记者对比发现，在盘面上，传统产业的交通、水务、仓储、酿酒、钢铁。煤炭等板块涨幅靠前，但传媒娱乐、元器件、医疗保健、互联网、信息软件等新兴产业板块表现不佳。题材方面，量子通信、超导概念、海绵城市等相对活跃，永鼎股份、中天科技、福晶科技、三维通信等涨停，浙江东方涨近9%，新海宜、凯乐科技、宝胜股份等个股涨幅居前。

    有分析认为，经过连续多日的调整，A股整体压力部分释放，“现在来看，外围市场暂时没有什么太大压力，特别是恒生指数连续上涨。”一位不愿透露身份的券商宏观分析师对广州日报记者表示。

    数据显示，在英国公投近一个月里，其间被称为“恐慌指数”累计跌幅超过了50%，与之相伴的是欧美主要股指纷纷收复跌幅或创下纪录新高。截至昨日发稿时，道琼斯工业平均指数报18595.03点，而且当天盘中再度创下历史新高。加上消息称日本将推出刺激计划，亚太市场主要股指昨日也纷纷走高，日经225指数上涨0.77%，7月份以来已经累计上涨8%。香港恒指数收盘上涨0.54%，报22000.49点。

    在2013年和2014年A股新兴产业爆发的时候，没有多少人会预想到业绩持续低迷的钢铁、煤炭和有色等强周期股能够在今年成为A股之花。反而机构们一直看好的成长股成为鸡肋。且从目前来看，即使A股继续维持底部震荡，周期性板块依然会成为市场的热点。

    关注结构性机会

    “近日人民币汇率跌破6.7心理关口，A股以区间震荡为主。市场系统性机会估计要等到9月，也就是洪灾影响减弱，通胀压力缓解，宽松政策条件再次具备，以及有增量资金介入的时候。”万联证券首席投资顾问古振华对广州日报记者称。他还指出，6月外资净买入61亿美元中国境内债券，创2015年来月度最高。随着10月1日人民币正式纳入SDR的临近，将有更多的外资进入中国资本市场，预计也将有不少资金选择配置A股。申万宏源证券分析师也表示，短期等待市场方选择，关注结构性的投资机会。

    而从目前机构和上市公司动作来看，供给侧结构性改革主题仍然是A股近期热点。“现在已经有不少传统企业产品开始涨价，这个会直接刺激业绩改善。再加上今年以来的政策重心也围绕供给侧结构性改革的。这也就是说，即使下半年有密集政策出台，涉及周期性行业的政策占比肯定会较大。”上述这位不愿透露身份的券商宏观分析师认为。

[ 编辑： 林珠珍 ]
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