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3000余额不翼而飞 易到回应称疑为账户被盗

2016-07-22 08:57 来源:新华网

    “上次的事儿还没解决，结果前两天进账户看了下，发现里面的钱都没了。”上月30日，北京晨报“天天315”栏目报道了有消费者参加易到充值赠电视活动，但电视兑换码无效一事。近日，消费者鲁先生再次向本报反映，称不仅上次的事情没能解决，就连其账户内的3000余额也在前两天“不翼而飞”。

    账户余额不翼而飞

    据消费者鲁先生自述，5月24日他参加易到充值赠乐视电视活动，充了3300元。后因易到发送的兑换码无效，鲁先生与易到几经沟通至今没有结果。7月16日夜间，他手机突然接到易到发来的短信。“短信说更改账户失效，当时我就糊涂了，我压根也没更改过账户啊”。

    鲁先生称，第二天他打开易到APP，发现自己账户内的3000元已不翼而飞。“我发现账户名已经改成另外一个手机号了，我给易到打电话，他们说只有机主打电话申请更改，才有可能更改账户名”。不过鲁先生表示，他从未向易到提交过类似申请。

    短时多笔大额订单

    至于账户内的数千余额为何“凭空”消失，鲁先生称他进入APP“余额明细”里，发现有数笔大额订单支付信息，而且均集中在短时间内。

    在他发来的截图中，记者看到仅7月17日凌晨0点21分至1点56分，短短1个多小时时间，就分别出现了200元、878元和873元的三笔订单，其中后两笔订单时间仅相隔3分钟。而在前一天的11点20分至11点43分，也分别有两笔491元和187元的订单。

    “这么短的时间，根本不可能出现这么多笔大额订单，而且打车地点都在河南，我怎么可能去河南打车。”鲁先生提供的另一张截图中，记者发现APP“我的行程”里显示在十几分钟时间里，有两笔订单的终点位置为同一地点。鲁先生认为，账户里的余额是被人更改账户后恶意套现走了。鲁先生称，如易到可提供申请修改账户的来电时间，他愿提供通话清单加以证明。

    记者另外还联系到了一位出现类似情况的消费者，身在安徽的易到用户崔先生称，自己账户余额同样出现了莫名其妙的异地用车订单。“我账户里有不到1000元钱，6月底时我发现账户里出现了三四笔河南的叫车记录，总共消费掉了七八百元，可我从没去过河南”。

    崔先生和鲁先生表示，在察觉到账户异常后，就将问题反映给了易到方面，不过没有得到明确回复。

    ■易到回应

    从后台数据看没有异常

    易到公关部相关人员昨日回复记者，经过调查，客服对鲁先生及崔先生的账户进行修改，均是在接到与账户名相同的手机号码来电申请后做出的，根据易到规定，如账户名电话来电，可以直接修改为新的账户。对于鲁先生账户出现的大额订单，该工作人员称，经核对该订单为替他人叫车这一类型，从后台数据看没有异常，没有超出风控范围，也并非刷单。目前怀疑是客户账户被盗。另外，鲁先生和崔先生所反映的情况本身有些奇怪，存在故意曝光的可能性。不过记者询问是否可提供后台数据加以证明，该工作人员表示不方便提供。

    ■专家说法

    应保障消费者财产不受损害

    中国消法研究会副秘书长、消费者网主编陈音江认为，根据《消费者权益保护法》规定，消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。“也就是说，经营者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者人身财产损害的，应当依照法律规定承担赔偿损失等民事责任。”陈音江称，消费者通过易到平台消费，易到有义务采取技术、管理手段保证自身提供的账户和服务的安全，避免他人利用其平台有关技术或管理漏洞盗取消费者账号。

    陈音江表示，“如果消费者反映的情况属实，资金是因平台未尽到安全保障义务被盗，平台应先行赔偿消费者损失，后可向不法分子追偿。”（黄晓宇）

[ 编辑： 林珠珍 ]
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