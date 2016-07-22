开心网卖身 非主流互联网公司被集中“收割”？

可以预见的是，互联网行业第二、三、四梯队的公司可能集中“卖身”。他们发展七八年了，还没有长成巨人，也没能成功上市，投资人的耐心到了临界点，投资回报的周期也被拖到了极限，投资人到了必须进行收割的时候。

中国互联网行业再次上演了弱肉强食的丛林法则。

7月21日，开心网创始人兼CEO程炳皓给公司员工发内部邮件，宣布辞去在开心网的所有职务。

前一天，在国内上市的赛为智能（300044，SZ），宣布收购开心人信息100%股权。开心人信息是开心网的运营主体。双方没有对外披露具体交易价格。

目前开心网的主要业务是游戏研发和运营、互联网广告和社区运营。赛为智能的主要业务则是，提供智慧交通、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、智慧农业、智慧数据中心等行业整体解决方案。

财报显示，赛为智能一半的营收来自建筑智能化控制系统。可见两家公司的业务互补性并不强。

程炳皓在新浪时的一位前同事告诉南方周末记者，程并非被动清洗出局，而是主动出走，目的是专注他的下一个创业项目。

按照程炳皓的说法，他是2016年初向公司董事会提出辞职的，经过了几个月的沟通，直到最近才得到了批准。

“这八年，由于我的能力不够，有很多决策错误，也给很多同事带来困扰，向大家道歉。不知为何，此刻胸中充满忧伤。人生半在别离中。”程炳皓在邮件中写道。

开心网成立于2008年，是中国社交产品的最早玩家之一。它凭借“偷菜”和“买下朋友当奴隶给你挖煤”等网页轻游戏，一度吸引了大量城市白领用户。在2009年，开心网的用户突破一亿人，获得过北极光、新浪和启明创投总共2000多万美元的投资。

在Alexa全球网站排名中，开心网曾经位居中国网站第八位，居中国社交网站第一名。但到2011年，随着微博和微信的推出，开心网的用户迅速流失。同时期遭此恶梦的，还有人人网等社交平台。

只不过，人人凭借在学生群体的优势，一直抵抗到2014年才开始转型做互联网金融。而没有根据地的开心网，在2011年变启动了向手机游戏的转型。

但转型过程异常痛苦。一位开心网的前员工告诉南方周末记者，投资人倾向于向游戏转型，但程炳皓对社交情有独钟。最后导致公司战略模糊，重心不稳。该员工说，虽然后来开心网比以前赚钱，但大部分元老选择离开。留下来的，据说也是士气低落，因为整个公司在行业内的地位已一落千丈。

程炳皓在内部邮件中也承认，他本人始终没有成为一个能够享受游戏巨大乐趣的玩家。而且，由于他以前得过严重的干眼症，面对游戏炫酷闪耀的画面，时间一长病情就会加剧。

目前中国互联网行业，有一大堆公司将可能被迫选择走开心网的卖身之路。

这些公司的共同点是，都是2008年前后成立，一度极其辉煌，但最终没有随着时间的推移而成为行业巨头。他们有的进行了战略收缩，比如凡客。有的选择卖身巨头，比如最近卖身阿里的移动应用平台“豌豆荚”。

过去两年是互联网行业一二名的合并潮，比如滴滴和快的，美团和大众点评。可以预见的是，接下来的几年，将出现一个互联网行业第二、三、四梯队的公司的集中“卖身潮”。

原因很简单，这些公司发展七八年了，还没有长成巨人，也没能成功上市，投资人的耐心到了临界点，投资回报的周期也被拖到了极限，投资人到了必须进行收割的时候。

来源：百度百家 广州参考•广州日报编辑 黄宽伟