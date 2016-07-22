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年中经济观察⑩：稳增长关键在稳投资

2016-07-22 12:51 来源:中国经济网-《经济日报》

    今年以来，受民间投资增速持续回落影响，我国固定资产投资增速出现一定回落。国家统计局公布的数据显示，上半年，全国固定资产投资同比增长9%，增速比一季度回落1.7个百分点；民间投资同比增长2.8%，快速回落势头仍在持续，特别是第三产业的民间投资增速在上半年仅为1.6%。

    投资增速回落，是意味着对传统发展路径的摆脱，还是表明经济发展确存隐忧？在当前供给侧结构性改革的背景下，投资又该如何转换好自己的角色？

    众所周知，投资作为传统“三驾马车”之一，长期以来在我国经济增长中发挥了重要作用，“稳增长首先稳投资”屡试不爽，成为我国宏观经济调控的重要手段之一。

    随着我国经济步入新常态，投资出现换挡减速，有一定的合理性，对此我们不必过于担忧，但应保持密切关注、理性应对。

    从国际经验看，经济增长在下行期往往伴随着投资增速的回落，且由于其具有乘数效应，在三大需求中波动幅度也是最大、最为明显的。因此，在消费稳健、就业稳定的情况下，并不需要一味地通过维持投资增速来保持经济增长。

    换言之，对于投资增速的短期回落我们要有一定的包容性，这既有利于化解产能过剩矛盾，实现经济结构的再平衡，也为下一阶段经济更好增长奠定基础。这也是为何说投资增速回落具有一定合理性的缘由。

    从投资数据看，上半年投资增速回落，主要还是受民间投资增速持续回落所拖累。目前，民间投资占全部投资的比重超六成，其增速明显放缓对投资全局的影响格外明显。

    从投资地区看，上半年投资呈分化走势，经济发达的东部地区投资同比增长11%，整体波动较小且总体趋势向上；中西部地区许多省份投资增速虽同比下降，但仍然保持在两位数以上；东北地区投资同比下降32%，降幅扩大2个百分点。

    从投资领域看，在固定资产投资的三大组成部分中，制造业投资回落最为明显，只有3.3%的增速；房地产投资从今年1月走出“V”型态势后，增速开始趋缓，但去库存仍是当前房地产市场调控的主基调；相比制造业投资的低迷和房地产投资的放缓，上半年基础设施投资增长迅猛，同比增速高达20.9%。

    上述投资领域的分化，民间投资是重要影响因素。民间投资约一半以上是投资在制造业，在中国经济进入新阶段后，以制造业为代表的传统行业面临着产能过剩、产品竞争力下降等诸多问题，这使得市场环境整体偏紧，再加上工业品出厂价格持续走低，民企投资意愿自然不强。

    不过，我们也要看到，一些积极因素正在聚集，民间投资增速的回落正倒逼传统产业转型升级，与此同时，固定资产投资的结构也在不断走向优化。据统计，上半年我国高技术投资同比增长13.1%，高耗能特别是产能过剩行业投资增速正在回落，而属于补短板领域的水利环境和公共基础设施投资增速高达26.7%。

    在当前经济阶段性企稳的背景下，短期内仍不能忽视投资对于经济增长的拉动作用。在外需难有大变化、消费仍是慢变量的情况下，扩大有效合理投资，对于补短板、调结构、培育经济新动能，将起到“一石三鸟”的作用。

    当然，短期内通过加大国有资本为主导的基础设施投资，可以对民间投资回落形成一定的对冲，但长期看并不能对经济增长形成持久的支撑。经济活力的释放，从根本上说还需要更多民间投资的积极参与，需要重唤民间投资的生机与活力。

    7月18日，《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》发布，这是继本月初国务院办公厅印发《关于进一步做好民间投资有关工作的通知》之后，国家层面针对当前投资状况做出的又一重要部署。此外，国家发展改革委等部门还将对民间投资体量大、同比增速下降较快和近期增速滞后的省区市，组织开展重点督导，切实调动民营企业积极性，促进民间投资持续健康发展。

    总体上看，在上半年经济先行指标改善、市场环境趋稳的情况下，通过各方努力，固定资产投资特别是民间投资有条件继续保持或趋向企稳的态势。（来源：经济日报 记者：顾阳）

[ 编辑： 彭忠粤 ]
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