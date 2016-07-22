中国经济半年报解析③：消费市场结构升级趋势明显

◎ 居民消费持续平稳较快增长，使消费对经济增长的拉动作用进一步增强

◎ 今年以来，新兴业态继续保持快速增长，在消费品市场中的占比进一步提高

◎ 随着居民消费需求的个性化和品质化以及“绿色发展”理念的深入人心，与此相关的新产品销售较好

今年上半年，在供给侧结构性改革持续推进和培育经济发展新动能等一系列宏观政策的作用下，我国消费品市场继续保持平稳较快发展，在总量不断扩大的同时，消费结构升级趋势明显增强，居民消费对经济增长的贡献率进一步提高。

一、消费品市场稳中有好，消费继续成为经济增长的第一动力

上半年，消费品市场总体呈现出总体平稳、稳中有好的良好发展态势。上半年消费品市场规模超过15万亿元，社会消费品零售总额达到156138.3亿元。

居民消费持续平稳较快增长，使得消费对经济增长的拉动作用进一步增强，消费已经成为拉动我国经济增长的第一引擎。核算数据表明，上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率为73.4%，分别比上年同期和上年全年提高13.2个和13.5个百分点。

二、消费领域新兴业态不断壮大，传统业态恢复性增长

新兴业态持续快速发展，比重进一步提高。今年以来，新兴业态继续保持快速增长，在消费品市场中的占比进一步提高。上半年，全国实物商品网上零售额同比增长26.6%，增速高于社会消费品零售总额增速16.3个百分点，对社会消费品零售总额增速的拉动约2.7个百分点。

传统业态适时调整转型，增长有所回升。在新兴零售业态保持快速发展的同时，传统零售业态也在不断创新经营模式、拓宽销售渠道，今年以来呈现出恢复性增长态势。据测算，上半年包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额同比增长8.4%。

三、基本消费类商品平稳增长，耐用消费品增速有所加快

吃穿用等生活必需类商品平稳增长。上半年，限额以上单位粮油食品饮料烟酒类、日用类商品同比分别增长11.5%、11.7%；服装类增速与一季度基本持平。

汽车类商品增速加快的同时结构不断改善。上半年，限额以上单位汽车类商品增长7.7%，增速与一季度持平，比上年同期加快3.1个百分点。

居住类商品增速持续加快。今年以来商品房销售的回暖带动了居住类相关商品增速的持续加快。上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类、建筑及装潢材料类商品同比分别增长7.3%和15.6%。

四、消费升级类商品销售情况良好，与品质消费、绿色消费相关的新产品备受青睐

消费升级类商品销售表现良好。上半年，限额以上单位文化办公用品类（包含计算机类商品）同比增长9.2%，增速比一季度加快1.8个百分点。

与品质消费、绿色消费相关的新产品保持快速增长。随着居民消费需求的个性化和品质化以及“绿色发展”理念的深入人心，与此相关的新产品销售较好。上半年，限额以上单位照相机类商品同比增长22%，增速远高于社会消费品零售总额增速。

五、服务消费快速增长，旅游休闲娱乐消费持续升温

与旅游相关消费增长较快。近年来，旅游消费持续升温，居民出游方式多种多样，“小长假+年休假”拼假方式所占比例增加，周边游、短途游同样深受欢迎。

餐饮业继续转暖，餐饮收入保持较快增长。上半年，餐饮收入同比增长11.2%，增速与一季度基本持平。

休闲娱乐类消费快速增长。居民体育健身、休闲娱乐需求增加带动相关商品和服务快速增长。上半年，限额以上单位体育娱乐用品类商品同比增长16.9%，比一季度加快0.6个百分点。

六、城乡消费差距进一步缩小，消费区域结构不断优化

乡村消费增速快于城镇。随着乡村流通渠道的不断完善，消费便利性不断增强，乡村消费品零售额不断扩大，增速持续快于城镇。上半年，乡村零售额同比增长11%，比城镇高0.8个百分点。

中西部地区消费增长持续领先。近年来，中西部地区经济发展较快，城乡居民收入和消费水平明显提高，加之商业基础设施不断完善，其消费增速明显快于全国平均水平。上半年，中、西部地区社会消费品零售总额分别增长11.1%和10.9%，分别高于全国0.8个和0.6个百分点。

作者：国家统计局贸易外经司司长孟庆欣