国内外两重因素使跨境资金流出压力逐步缓解

上半年，在国际金融市场形势复杂的情况下，我国宏观经济金融环境总体较为平稳，跨境资金流出压力逐步缓解，境内外汇供求状况保持基本稳定，汇率对市场供求的调节作用进一步增强。此外，英国脱欧等风险事件不会影响跨境资金流基本稳定的大局

7月21日，国家外汇管理局发布了上半年外汇收支数据。数据显示，上半年银行结售汇逆差规模和银行代客涉外收付款逆差规模逐步减小，外汇局国际收支司司长王春英表示，上半年跨境资金流出压力逐步缓解，这主要体现了国内外市场环境的变化，未来将保持基本稳定。外汇市场情绪趋向稳定，英国脱欧等风险事件不会影响跨境资金流动基本稳定的大局。

流出压力继续缓解

国家外汇管理局统计数据显示，6月份，银行结汇8875亿元人民币（等值1347亿美元），售汇9721亿元人民币（等值1476亿美元），结售汇逆差846亿元人民币（等值128亿美元）。境内银行代客涉外收入16689亿元人民币（等值2533亿美元），对外付款18270亿元人民币（等值2773亿美元），涉外收付款逆差1581亿元人民币（等值240亿美元）。

2016年1月至6月，银行累计结售汇逆差11349亿元人民币（等值1738亿美元）。累计涉外收付款逆差11040亿元人民币（等值1688亿美元）。

从月度数据变化来看，结售汇和涉外收付逆差在逐步收窄，显示跨境资金流出压力逐步缓解。从银行结售汇数据看，2016年一季度逆差1248亿美元，二季度逆差大幅收窄至490亿美元。其中，月度结售汇逆差由1月份的544亿美元，逐步回落到5月、6月份的125亿和128亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，一季度逆差1123亿美元，二季度逆差收窄至565亿美元。

尤其需要注意的是，银行代客涉外外汇收付款已经连续两月顺差。1月至4月，银行代客涉外外汇收付款逆差逐月减少，分别为201亿、105亿、59亿和20亿美元；5月、6月份转为顺差2亿和125亿美元。

另外，衡量企业购汇动机的售汇率下降，部分渠道的外汇融资规模回升。2016年一季度售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为80%，二季度售汇率为74%，较一季度下降6个百分点。相较于一季度，二季度境内外汇贷款余额和进口跨境融资余额下降规模收窄，进口跨境外汇融资余额自3月份起已连续4个月回升，显示出企业对外债务去杠杆化步伐放缓。

衡量企业结汇意愿的结汇率上升，市场主体持汇意愿有所减弱。2016年一季度，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为59%，二季度结汇率为63%，较一季度上升4个百分点。二季度减少98亿美元，显示出企业和个人保留外汇的意愿减弱。

金融环境总体平稳

王春英认为，上半年跨境资金流出压力逐步缓解，这主要体现了国内外市场环境的变化。

今年上半年，国内外宏观经济金融环境总体较为平稳。从外部看，“除了年初以及6月底，其他大部分时间国际金融市场保持基本稳定”，美联储加息进程放缓，上半年美元指数总体下降了2.6%。

同时，国内经济运行仍保持在合理区间。二季度经济延续了一季度平稳增长的态势，国内需求的作用更加巩固，各项改革也取得了积极进展，部分经济指标表现良好。比如，就业和物价水平总体稳定，市场销售平稳增长等。

虽然国内外环境中的不确定因素会给我国跨境资金流动平稳运行带来一些挑战，但支撑我国国际收支平稳运行的因素依然很多。

王春英表示，从基本面来看，我国经济结构持续优化，经济增速在世界范围内仍属于较高水平。我国财政状况良好，金融体系稳健，而且经济韧性好、潜力足、回旋余地大的特征没有变。根据7月19日国际货币基金组织发布的最新预测，今年全球经济将增长3.1%，比4月份的预测下调了0.1个百分点，但将今年我国经济增长的预测上调了0.1个百分点至6.6%，这是基金组织今年以来第二次调高对我国经济的预测。

此外，境内外资产收益差仍将吸引资金流入。今年6月末，我国一年期国债收益率高于美国1.8个百分点，10年期国债收益率高出1.2个百分点。

王春英认为，经常账户持续顺差，并且处于合理范围之内，外汇储备余额仍然稳居世界第一位，当前国际上关于防范风险的沟通协调不断加强，这些因素都有利于跨境资金流动保持基本稳定。

市场情绪趋于理性

尽管6月下旬以来，英国脱欧等风险事件一度引发国际金融市场动荡，但数据显示，近期人民币汇率贬值预期减弱，市场情绪趋向稳定和理性，“这是个非常可喜的变化。”王春英说。

境内外人民币对美元汇率的价差趋势性收窄，汇率预期总体趋稳。今年1至4月份日均价差逐渐收窄，分别为419个、111个、94个和80个基点；5月份虽然扩大至162个基点，但6月份又回落到97个基点。

银行远期结售汇逆差大幅收窄。2016年上半年，银行对客户远期结汇签约同比下降61%，远期售汇签约下降55%，远期结售汇签约逆差370亿美元，同比下降46%。其中，一季度逆差363亿美元，二季度逆差收窄至8亿美元，这显示出远期市场外汇供求逐渐趋向平衡，市场对人民币汇率的预期趋于稳定。

“在英国脱欧公投前后，外汇局加强了高频的统计监测和预警。目前，尚没有发现英国脱欧事件对我国跨境资金流动产生较大影响。”王春英表示，短期看，英国脱欧公投结果公布以后，国际市场避险情绪明显加重，人民币对美元汇率有所贬值，但我国跨境资金流动和境内外汇供求状况保持稳定，这说明汇率对市场供求的调节作用进一步增强。

中长期看，英国脱欧影响将是一个复杂和逐步显现的过程，但不会改变我国跨境资金流动保持基本稳定的大局。“英国脱欧公投以后的市场演变与传导具有较大不确定性，而且可能会影响到美联储货币政策的调整节奏，共同影响我国跨境资金流动”。比如说，如果英国脱欧事件对市场的冲击出现反复，那么可能继续通过市场震荡、避险情绪上升、美元走强的传导机理影响我国跨境资金流动，但美联储加息进程也可能因市场震荡而减缓。

民生证券研究院执行院长管清友认为，英国脱欧冲击及后续不确定性会使得人民币短期内有一定贬值压力，但结售汇、进出口结售汇率等中微观基本面稳定：结汇稳步上升，结售汇差额缩窄，表明私人部门持汇待涨情绪大幅缓解；出口结汇率上升、进口付汇率下降，并未发生明显背离。再加上外汇市场情绪稳定等因素，本轮贬值压力可控。

记者：张忱