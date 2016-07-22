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正点率达98.8% 累计50亿人次坐高铁出行

2016-07-22 16:12 来源:人民网

安全正点、快捷舒适、绿色环保的高速铁路正越来越受到中国百姓的青睐。日前，人民财经从中国铁路总公司获悉，2015年全国铁路动车组始发正点率达98.8%，终到正点率达95.4%。中国高铁动车组已累计发送旅客突破50亿人次。

50亿人次坐高铁出行

据中国铁路总公司相关负责人介绍，截至2015年底，中国铁路营业里程达12.1万公里，其中高铁运营里程突破1.9万公里，占世界高铁运营里程的60%以上。

目前，中国高速铁路“四纵四横”主骨架基本形成，高速铁路与其他铁路共同构成的快速客运网已超过4万公里以上，基本覆盖中国省会及50万以上人口城市，以北京、上海、广州为中心，向周边区域5小时的旅行圈已经形成。

此外，高速铁路的开通极大拉近了城市间的距离，特别是在西南山区等原本交通不发达的方向上，这种变化尤为明显，2014年底开通的贵阳至广州高铁，使两地之间的旅行时间由开通前的21小时压缩至4小时。在长三角、珠三角、环渤海等城市群，相邻城市间“同城效应”凸显,已形成1至3小时高铁生活圈。

据悉，目前中国铁路投入运营的动车组已有2395组，居世界首位，安全运行里程超过37.4亿公里，2015年全路高铁旅客发送量完成11.61亿人，旅客周转量完成4041.0亿人公里，分别占全路总量的45.8%和33.8%，约占世界高铁的60%和65%。

自2008年京津城际列车开通运营以来，截至今年7月11日，中国高铁动车组已累计发送旅客突破50亿人次，旅客发送量年均增长30%以上。该负责人表示，“中国不仅是完成高铁工作量最多的国家，而且高铁的安全运输规模也是世界上最大的。”

高铁不仅让旅客旅行时间比缩短一半以上，而且保持很高的正点率。中国铁路总公司提供的数据显示，2015年全国铁路动车组始发正点率达98.8%，终到正点率达95.4%。此外，动车组列车在中国铁路开行的全部旅客列车中的占比达到63%，高铁已经成为中国人出行的主要方式。

高铁助力经济发展

高铁的更大作用在于，直接拉动了沿线城市旅游、餐饮、商贸等第三产业的迅猛发展。中国铁路总公司相关负责人举例表示，京津城际铁路开通后，使两个直辖市及周边地区的经济交流日益增多，房地产、物流、旅游、餐饮等产业得到飞速发展。

京沪高铁开通运营5年，沿线城市成为承接长三角和环渤海两大经济区产业转移的新平台。高铁的建设和运营，也带动了冶金、机械、建筑、橡胶、电力、信息、计算机、精密仪器等产业的快速发展。

此外，高铁开通释放了既有线的运能，有效缓解了货运能力长期紧张的局面，全社会人流、物流周转明显加快，成本有效降低。近年来，中国铁路（含高铁）每年完成的客货运输换算周转量占全社会完成量的25%左右，能源消耗仅占交通运输业总耗能的6%。特别是高铁的开行极大地节约了社会时间成本，带来了巨大社会时间效益。

如京广高铁武广段开通后，武汉到广州的列车运行时间由11小时缩短至4小时内。依据现阶段运量和单位时间劳动力成本测算，这条线路每年节约的社会时间成本价值数十亿元。

高铁开通前的2010年，曲阜三孔（孔庙、孔府、孔林）景区接待游客378万人，到高铁开通后的2015年，景区接待游客486万人，增长了28.6%。山东省旅游局市场开发处处长闫向军介绍高铁带来的变化，“在新加坡、韩国等客源地，乘坐子弹列车畅游中国，已成为我们吸引海外游客的一张名片。”

山东省发改委铁路机场办副主任王福栋告诉人民财经记者，高速铁路的建设，不仅方便了广大人民群众，另一方面，还实现了山东半岛与京津冀、长三角等地区的紧密衔接，加速了区域经济的融合发展，加强了经济区间的沟通联系，

同时，铁路建设还对稳增长、扩内需发挥了重要作用。据统计，每1亿元铁路投资，将拉动地区生产总值（GDP）2.63亿元，消耗钢材0.34万吨，水泥2万吨，砂石8.3万吨。王福栋表示，“十二五期间的1466亿元铁路投资，就相当于拉动了GDP增长近4000亿元，拉动钢材消费500万吨，水泥近3000万吨，砂石1.2亿吨。”

此外，借助高铁，中国人的生活半径和活动范围明显扩大和拓宽，生活方式和节奏逐渐发生变化，催生出“星期天工程师”“假日专家”等新职业。

记者采访发现，高铁也使中国人异地养老正在变为现实，廊坊、昆山、德州等地新建的养老院，正吸引着北京、上海的老年人，以更低的成本享受更舒适的养老生活。

[ 编辑： 徐越 ]
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