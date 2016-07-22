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去年“榜首”重庆信托净利润腰斩

2016-07-22 08:53 来源:广州日报大洋网

    广州日报讯 （记者倪明）最新的数据显示，信托业高歌猛进的势头正在消退，信托行业上半年总体营业收入整体下降。去年位居净利润榜首的“黑马”重庆信托，今年半年期净利润同比下滑72.85%。

    截至目前，已有57家信托公司陆续在全国银行间市场披露了2016半年度财务报表（未经审计）。2015年末净利润排行前五的信托公司中仅中信信托实现了17.81%的净利润增长。而2015年底，以40.97亿元位居净利润榜首的“黑马”重庆信托，今年半年期内业绩出现大幅下滑。其2016年半年度业绩情况为，营业收入6.36亿元，净利润7亿元；而2015年半年度这两项指标分别为34.77亿元、25.78亿元，同比分别下滑81.71%、72.85%。

    不少中小型信托公司却实现了逆市增长。安信信托披露业绩预报，今年上半年实现净利润同比增长65%左右。粤财信托亦表现出稳健增长态势。粤财信托上半年分别实现营业收入和净利润6.49亿元和5.23亿元，同比分别增长38.9%和45.4%。

    “信托行业想要依靠房地产业务、政信业务和通道业务等传统业务来发展，实现利润的高增长，已经不可能。未来要争取政府投融资体制改革、资产证券化、同业合作转型升级带来的机遇。”一位信托公司风控部经理表示。

[ 编辑： 林珠珍 ]
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