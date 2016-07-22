投资增速趋缓 结构明显优化

2016年上半年，全国完成固定资产投资（不含农户）258360亿元，增长9%，增速比1-5月份、一季度分别回落0.6和1.7个百分点，投资增速出现了放缓，引起了社会普遍关注。但也应看到在投资增速放缓的过程中，投资结构明显优化，对稳定经济增长、促进结构转型升级发挥了关键重要的作用。

投资结构继续优化

从三次产业看，服务业投资较快增长，有力支持了服务业较快发展。上半年，第一产业投资7460亿元，增长21.1%，占全部投资的比重为2.9%；第二产业投资101702亿元，增长4.4%，所占比重为39.4%；第三产业投资149198亿元，增长11.7%，增速比第二产业高7.3个百分点，所占比重为57.7%，比第二产业高18.3个百分点。三产投资增速较快与服务业GDP较快增长趋势是一致的。上半年服务业增长7.5%，占GDP的比重为54.1%，比去年同期提高了1.8个百分点。

从工业内部看，高技术产业投资比重提升，有力支持了工业向中高端迈进。上半年，高技术产业投资15622亿元，增长13.1%，增速比全部投资高4.1个百分点；占全部投资的比重为6%，比去年同期提高0.2个百分点。

从服务业内部看，高技术服务业和关系民生领域的投资增速加快，有力支持了社会事业发展和居民生活质量改善。上半年，高技术服务业投资5811亿元，增长16.4%，增速比全部服务业投资高4.7个百分点。科、教、文、卫领域完成投资12206亿元，增长18.1%，增速比全部服务业投资高6.4个百分点。

此外，基础设施投资较快增长，有力支持了“补短板”，增强了发展后劲。上半年，基础设施完成投资49085亿元，增长20.9%，增速比1-5月份提高0.9个百分点，比去年全年提高3.7个百分点；占全部投资的比重为19%，比去年同期提高1.9个百分点；拉动投资增长3.6个百分点，比1月至5月份多拉动0.2个百分点。

投资增速回落，一定程度上是受部分地区投资大幅下行的影响，而其他地区投资增速总体是稳定的。从四大板块看，东北地区投资增速降幅继续扩大。上半年，东部地区完成投资111135亿元，增长11%，增速比1-5月份提高0.1个百分点；中部地区完成投资67775亿元，增长12.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区完成投资65339亿元，增长13.5%，增速提高0.9个百分点；东北地区完成投资12195亿元，下降32%，降幅扩大2个百分点。上半年全国投资（不含东北地区）增长12.3%，增速比1-5月份提高0.3个百分点。

从31个省区市看，近一半省区市投资增速有所加快。上半年，全国31个地区中，有15个地区投资增速较1-5月份有所提高。

力促固定资产投资稳增

当前，尽管投资增速回落，但新开项目、到位资金、企业投资能力等方面蕴藏着积极因素。今年以来新开工项目计划总投资一直高位运行，上半年增速高达25.1%，比2015年高19.6个百分点，表明各部门、各地区加大了有效投资的工作力度，新开工项目投资的快速增长，预示着未来投资增速将会出现一些积极的变化。

投资到位资金出现好转。今年以来投资到位资金增速回升态势明显，上半年投资到位资金282443亿元，增长8%，增速比1-5月份提高0.1个百分点，比去年同期提高1.7个百分点,与全部投资增速的差距在逐月缩小，表明投资资金不足的情况已有所改善。到位资金中，国家预算资金增长21.8%，起到了很好的引领、示范效应。

PPI等指标好转，有利于增强企业投资能力。1-5月份，规模以上工业企业利润增长6.4%。工业企业生产经营出现的积极变化有利于提高企业的投资意愿，也有助于工业投资特别是民间投资增速的企稳回升。因此，我们要综合施策、远近结合，用改革创新稳投资、用政策落地增投资、用项目带动扩投资。

从大的背景上来讲，这轮投资增速趋缓有深刻的结构调整因素的影响，传统产业产能过剩问题突出，需要去库存、去产能，逐步实现市场出清，所以投资增速下滑尤其是传统产业投资增速下滑，一定程度上既是结构调整的反映，也有利于用市场的力量纠正资源错配问题，推动经济结构优化升级。不过，也不能任由投资增速持续下滑，在经济下行压力较大的情况下还必须发挥好投资的关键引领作用，要努力巩固投资领域出现的积极变化，尽快扭转投资增速持续下行的趋势。

一是要坚决贯彻落实中央出台的各项稳增长、调结构、补短板措施，尤其是要切实贯彻落实国务院督察后制定的各项促进民间投资增长的政策。二是要进一步加大改革创新的力度，特别是要深化投资融资体制机制改革，进一步落实完善简政放权、放管结合、优化服务等改革措施。三是要着力推动制造业领域扩大有效投资，围绕“中国制造2025”“互联网+”，先进制造业发展壮大和传统制造业改造提升，鼓励金融、社会、境外等各方面资金加大投入。四是要继续加大基础设施和公共服务投资力度，在全面梳理“十三五”时期重大工程项目的基础上，加快推出一批稳增长、调结构、惠民生的重大项目，以重大项目带动稳投资、促转型、上水平，发挥好投资在发展中的关键作用。最后，要引导和激励社会投资预期，唱响中国市场，奋力扩大内需，振兴有效投资，鼓舞企业信心，带动各方投资。

作者：贾海国家统计局投资司司长